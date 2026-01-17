Slušaj vest

Više od četiri meseca nakon ubistva američkog desničarskog aktiviste Čarlija Kirka, glavni osumnjičeni za ovaj zločin, Tajler Džejms Robinson (22), i dalje se nalazi u pritvoru dok se priprema za suđenje koje bi moglo da se završi i izricanjem smrtne kazne.

Kirk (31), poznati konzervativni komentator i blizak saradnik bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa, ubijen je 10. septembra 2025. godine tokom javnog govora na otvorenom, održanog na kampusu Univerziteta Juta Vali u gradu Orem. Prema navodima istrage, pogođen je jednim hicem ispaljenim sa krova obližnje zgrade, pred oko 3.000 okupljenih, i preminuo je na licu mesta.

Detalji ubistva i optužnica

Robinson je optužen za teško ubistvo, nezakonito posedovanje i upotrebu vatrenog oružja, kao i za ometanje pravde. Tužilaštvo navodi da je njegov DNK pronađen na obaraču puške korišćene u napadu, kao i da je nakon pucnjave pokušao da ukloni tragove tako što je odbacio oružje i odeću, te zamolio cimera da sakrije dokaze.

Puška Mauzer kalibra .30 kasnije je pronađena u šumskom području, umotana u peškir, duž rute za koju se veruje da je osumnjičeni njome pobegao.

Istražitelji tvrde i da je Robinson ostavio pisanu poruku u kojoj je naveo da je planirao ubistvo Kirka. Prema sudskim spisima, njegov partner je, po Robinsonovom nalogu, ispod tastature pronašao belešku sa porukom: „Imao sam priliku da eliminišem Čarlija Kirka i iskoristiću je“.

Takođe se navodi da su preko aplikacije Diskord razmenjivane poruke u kojima se pominju gravirani meci, nišan i oružje umotano u peškir.

Posebnu pažnju javnosti izazvali su detalji vezani za municiju pronađenu na mestu zločina. Zvaničnici su saopštili da su na čaurama bili ugravirani politički i ideološki natpisi, poput „Ovde fašista!“ i „Bella ciao“, kao i drugi provokativni slogani. Guverner Jute Spenser Koks izjavio je da ovi elementi ukazuju na snažnu političku motivaciju napada, iako konačni motiv još nije zvanično potvrđen.

„Prelomni trenutak u američkoj istoriji“,

Koks je ubistvo Kirka opisao kao „prelomni trenutak u američkoj istoriji“, uporedivši ga sa političkim atentatima iz šezdesetih godina prošlog veka. Dodao je i da su članovi Robinsonove porodice istražiteljima rekli da je osumnjičeni poslednjih godina postao politički aktivniji i da je često negativno govorio o Kirkovim stavovima i javnim nastupima.

Prema dostupnim informacijama, Robinson ranije nije imao krivični dosije. Bio je registrovani birač, ali nije bio povezan ni sa jednom političkom strankom i na poslednjim predsedničkim izborima vodio se kao „neaktivan“ glasač.

Studirao je elektrotehniku na Tehničkom koledžu Diksi u Sent Džordžu, nakon što je prethodno kratko pohađao Državni univerzitet Jute.

Njegovi branioci najavili su da će na narednom ročištu zatražiti izuzeće jednog od tužilaca, uz obrazloženje da je njegovo punoletno dete bilo među publikom na događaju tokom kojeg je Kirk ubijen. Sledeće sudsko pojavljivanje zakazano je za 29. septembar i biće održano putem platforme WebEx.

Istraga je i dalje u toku, a slučaj nastavlja da izaziva snažne reakcije u američkoj javnosti, naročito u svetlu rastućih političkih tenzija i nasilja.