Negovatelj Bruno Valencuela (31) napao je dete tokom posete porodičnom domu u Port Džefersonu na Long Ajlendu. Na šokantnom snimku nadzorne kamere vidi se kako medicinski tehničar, sa slušalicama na ušima, ignoriše dečakov plač.

Na snimku se vidi kako Valencuela postaje vidno frustriran, a zatim više puta udara dete u grudidok viče na njega. Kako se dečakov plač pojačava, negovatelj podiže dete, trese ga i više puta mu viče da se "smiri".

Napad, koji se dogodio 20. decembra, ostavio je dete sa modricama po grudima, a policiji je prijavljen dva dana kasnije.

Bruno Valencuela (31) udara dečaka sa posebnim potrebama

Hapšenje tek nakon emitovanja snimka

Valencuela je uhapšen tek kasno u četvrtak, nekoliko nedelja nakon incidenta. Priveden je svega nekoliko sati nakon što je uznemirujući snimak emitovan na lokalnoj televiziji News 12 Long Island.

Očeva ogorčenost i kritika policije

- Bilo je potrebno da se pojavi u vestima da bi policija okruga Safok uopšte uhapsila čoveka zbog zlostavljanja mog sina - rekao je otac dečaka, Kristofer Brauer za "Njujork post".

Brauer, inače detektiv njujorške policije (NYPD), rekao je da su mu istražitelji saopštili da nisu mogli da uhapse Valencuelu dok lekar ne potpiše izjavu da udarci u grudi "nisu bili medicinski neophodni".

- Ja sam detektiv. U životu sam izvršio preko 500 hapšenja. Nikada za to nisam čuo - imate sve snimljeno, a kažete mi da vam treba lekar da potvrdi da prebijanje i gušenje mog sina nije medicinski neophodno? - rekao je Brauer.

Krivična tužba

Valencuela je uhapšen u svom domu u Brentvudu nešto posle 21 čas u četvrtak. Optužen je za ugrožavanje dobrobiti nesposobne ili fizički hendikepirane osobe, kao i za ugrožavanje dobrobiti deteta.

Otkaz i reakcija agencije

Negovatelj je otpušten iz agencije Christian Nursing Registry.

- Za 38 godina nam se ovako nešto nikada nije dogodilo. Bio je sa tom porodicom tri i po godine i imao je divan odnos sa porodicom i detetom - rekla je portparolka agencije Kamil Harlou za "Njujork post".

Dodala je da je medicinski tehničar odmah otpušten i prijavljen državnom telu za licenciranje.

- Otac i dalje koristi našu agenciju. Slomljeni smo. Volimo ovo dete. Volimo ovu porodicu. Podjednako smo slomljeni kao i gospodin Brauer - rekal je portparolka agencije.