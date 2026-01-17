NESTAO AVION SA PUTNICIMA! Izgubio kontakt tokom leta, traje potraga za letelicom u Indoneziji! Objavljeni dramatični snimci (FOTO/VIDEO)
Indonežanski avion tipa ATR 42-500 nestao je u blizini Makasara, a snimci na društvenim mrežama navodno prikazuju olupinu na planini u blizini mesta gde je izgubljen kontakt sa letelicom, prema podacima servisa za praćenje letova i lokalnim medijima.
Poslednji signal iznad okeana
Prema podacima FlightRadar24, ATR 42-500 kojim upravlja Ministarstvo pomorstva i ribarstva Indonezije nestao je sa radara. Avion je leteo na maloj visini iznad okeana, što je ograničilo radarsko praćenje.
Poslednji signal primljen je u 04:20 sati po UTC vremenu, oko 20 kilometara severoistočno od aerodroma Makasar. Lokalni mediji navode da je kontakt sa avionom izgubljen oko 13:17 časova po lokalnom vremenu.
Jedanaest osoba u avionu
U letelici se nalazilo ukupno 11 osoba - osam članova posade i tri putnika.
Snimci olupine na planini
Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju ono što izgleda kao zapaljena olupina u planinskom području u blizini vrha planine Bulu Saraung.
Na video-zapisima se vidi gusta magla, lične stvari razbacane po stenovitom terenu i manji požar među ostacima, koji osoba koja snima pokušava da ugasi.
Nestanak tokom prilaska aerodromu
Prema izveštajima, avion je nestao sa radara dok se približavao aerodromu Makasar, nakon što je od kontrole letenja dobio uputstva za rutu prilaska.
Spasilačke ekipe na putu
Indonežanske vlasti još nisu zvanično potvrdile pad aviona. Andi Sultan, šef operacija indonežanske službe za potragu i spasavanje u Makasaru, izjavio je da su spasilački timovi upućeni na mesto gde je navodno primećena olupina.