Konobarica okrivljena za izazivanje novogodišnjeg požara u baru u švajcarskom skijalištu prethodno je rekla roditeljima da su je vlasnici noćnih klubova terali da radi „neumorno“.

Dvadesetčetvorogodišnja konobarica Cijane Panin poginula je u požaru u baru „Le Konstelašn“ u Kran-Montani, nakon što je snimljena kako drži dve boce šampanjca sa pirotehničkim prskalicama, sedeći na ramenima kolege.

Smatra se da su prskalice zapalile penu koja se koristila za zvučnu izolaciju na plafonu podruma. U požaru je stradalo 40 ljudi, dok je još 116 zadobilo teške opekotine.

Iscrpljenost i navodna eksploatacija

Advokat porodice otkrio je nemačkom listu Bild da je Panin bila „mentalno i fizički“ iscrpljena zbog rada u noćnom klubu i da je, neposredno pre tragedije, razmatrala da javno progovori o svojoj „eksploataciji“.

Francuski vlasnici bara, Žak i Džesika Moreti, suočavaju se sa suđenjem po više tačaka optužnice, uključujući ubistvo iz nehata, telesne povrede iz nehata i podmetanje požara iz nehata.

Iako su Moretijevi tvrdili da im je Panin bila „pastorka“ i „sestra“, advokatica porodice Sofi Heni to je više puta demantovala.

Cijane Panin Foto: Društvene Mreže

Rad bez obuke i bezbednosnih upozorenja

Prema navodima porodice, Panin je radila i u baru i u gurmanskom restoranu „Senso“, u vlasništvu Moretijevih.

„Njena smena je počinjala tokom dana u restoranu Senso, a zatim se nastavljala do ranih jutarnjih sati u baru Le Konstelašn“, rekla je Heni za Bild.

Advokatica je rekla da Panin nije ni trebalo da poslužuje stolove u novogodišnjoj noći, ali ju je gospođa Moreti poslala u podrum jer je tamo naručeno nekoliko boca šampanjca.

Gospođa Heni je rekla: „Džesika Moreti ju je zamolila da siđe u podrum kako bi pomogla kolegama, s obzirom na veliki broj naručenih boca šampanjca.“

„Cijan je jednostavno pratila data uputstva, obavila svoj posao i to pred menadžerom. Nikada nije obaveštena o opasnosti plafona i nije prošla nikakvu obuku o bezbednosti.“

Žrtve „mogle su se izbeći“, rekla je, „da su se poštovali bezbednosni standardi (posebno u vezi sa materijalima) i da su sprovedene potrebne inspekcije“.

Cijane Panin Foto: Društvene Mreže

Kobna noć i „marketinška akcija“

Nekoliko trenutaka pre požara, Panin je snimljena sa „Dom Perinjon“ kacigom, dok ju je na ramenima nosio di-džej Mateo Lesgera (23), koji je takođe poginuo.

Prema zvaničnom izveštaju, to je bilo „na zahtev“ upravnice bara Džesike Moreti.

Kaciga je imala crni vizir i značajno joj je smanjivala vidljivost, zbog čega nije mogla da vidi da prskalice dodiruju plafon.

„To su kacige Dom Perinjon“, rekla je Moreti. „Isporučuje ih naš dobavljač šampanjca i nosimo ih kada služimo piće.“

Odbrana Moretijevih i pritvor

Moreti je navodno istražiteljima rekla da se prskalice u bocama koriste već 10 godina.

„To nije bio prvi put da se popela na nečija ramena. Uradila je to na sopstvenu inicijativu“, izjavila je.

Međutim, Heni insistira na nevinosti Panin.

„Otrgnuta je od života u njegovom najboljem dobu, svi njeni snovi su uništeni.“

Švajcarski sud je Moretijevoj izrekao zabranu putovanja, naložio joj da preda pasoš i da se svakodnevno javlja policiji. Njen suprug Žak Moreti (49) zadržan je u pritvoru na 90 dana, uz ocenu tužilaštva da postoji rizik od bekstva.

Žak i Džesika Moreti, vlasnici u Kran Montani u kome je izbio požar u novogodišnjoj noći Foto: Facebook/Printscreen

Sumnje i reakcija porodice

Porodica Panin oštro je reagovala na izjave Džesike Moreti na sudu, kada je Cijane nazvala „sestrom“ i rekla da ju je zamolila da „pokrene atmosferu“.

„Porodica Panin nije dobro prihvatila njeno izvinjenje“, rekla je Heni. „Za njih, to nije odražavalo njeno ponašanje te večeri.“

Navodno, sigurnosne kamere su zabeležile Moreti kako napušta mesto požara sa kasom u kojoj je bila zarada od prethodne noći.

Roditelji žrtve tvrde i da je izlaz za slučaj opasnosti bio zaključan.

„Da su vrata bila otvorena, možda ne bi bilo smrtnih slučajeva“, izjavila je majka.

Posledice tragedije

Istražitelji su utvrdili da je 34 od 40 žrtava stradalo na uskom stepeništu, koje je tokom renoviranja 2015. godine suženo.