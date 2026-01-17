IMA MRTVIH, VIŠE LJUDI POVREĐENO! Odjeknula stravična eksplozija u stambenoj zgradi u Harkovu, objavljeni ZASTRAŠUJUĆI snimci (FOTO/VIDEO)
U noćnoj eksploziji, u stambenoj zgradi, u drugom po veličini gradu Ukrajine, poginule su najmanje dve osobe, dok je više ljudi ranjeno, saopštile su gradske vlasti Harkovadok spasilačke ekipe pretražuju oštećenu zgradu.
Detalji eksplozije
Eksplozija nepoznatog porekla dogodila se rano u subotu u stambenoj zgradi u Harkovu i odnela najmanje dva života, dok je više osoba zadobilo povrede.
Gradonačelnik Harkova Igor Terehov naveo je u objavi na Telegramu da je do eksplozije došlo oko 1:30 časova ujutru, u stanu na petom spratu šesnaestospratnice u ulici Valentinivska, u gradskom okrugu Saltivski.
Potraga i spašavanje
Spasilačke ekipe pretraživale su ruševine, a Terehov je kasnije saopštio da je na licu mesta pronađeno i drugo telo.
Jevhen Vasilenko, portparol harkovske regionalne kancelarije Državne službe za vanredne situacije Ukrajine, rekao je za Suspilne da su među potvrđenim žrtvama muškarac i žena. Njihova tela su izvlačena iz ruševina, dok se povređenima ukazuje medicinska pomoć.
Oštećenja na zgradi i nastavak operacija
Prema navodima vlasti, eksplozija je oštetila međuspratne ploče između tri nivoa zgrade. Potraga i spasilačke operacije su i dalje u toku, dok se uzrok eksplozije još utvrđuje.