Avion ATR 42-500, koji je koristilo Ministarstvo za pomorstvo i ribarstvo Indonezije, srušio se tokom prilaza Međunarodnom aerodromu Sultan Hasanudin u Makasaru. U avionu se nalazilo 11 osoba, osam članova posade i tri putnika.

Prema dostupnim informacijama, avion je nestao sa radarskih ekrana dok je leteo na relativno maloj visini, tokom završne faze leta iz Jogjakarte ka Makasaru. Reč je o 25 godina starom avionu ATR 42-500, registarske oznake PK-THT, kojim je upravljala avio-kompanija Indonesia Air u ime indonežanskog ministarstva.

1/5 Vidi galeriju Nestao avion u Indoneziji. Najverovatnije je pao. U njemu je bilo 11 ljudi - osam članova posade i troje putnika. Krhotine letelice su navodno pronađene na planini i u plamenu, a avion je prethodno nestao sa radara i pretpostavlja se da je bio u niskom letu iznad površine okeana. Foto: X/flightradar24

Fotografije koje su se ubrzo pojavile na društvenim mrežama, a koje još nisu zvanično potvrđene, prikazuju zapaljene ostatke aviona u planinskom i teško pristupačnom području u blizini Nacionalnog parka Bantimurung–Bulusaraung, severno od Makasara. Prema navodima lokalnih izvora, olupinu su uočili planinari koji su se nalazili u tom području.

Podaci servisa za praćenje letova Flightradar24 pokazuju da je poslednji signal aviona zabeležen u 04:20 UTC, oko 20 kilometara severoistočno od aerodroma Makasar. U tom trenutku avion je leteo na visini od oko 5.150 stopa (1.571 metar), pri brzini od približno 221 čvorova u odnosu na tlo. Petnaest minuta ranije avion je bio na visini od 6.150 stopa, iznad ostrva u priobalnom području kod Makasara.

Indonežanski mediji prenose da su kontrolori letenja uočili da se avion ne nalazi na ispravnoj putanji prilaza aerodromu. Posadi su izdata dodatna uputstva za prilaz pisti 21, kao i instrukcije za repozicioniranje aviona, ali je komunikacija izgubljena ubrzo nakon poslednje poruke kontrole letenja. Nakon toga proglašena je vanredna situacija i pokrenuta je potraga.

Timovi nacionalne službe za potragu i spasavanje raspoređeni su na području gde je avion poslednji put registrovan, dok vremenski uslovi i gusta vegetacija otežavaju pristup terenu. Indonežanske vlasti prethodno nisu zvanično potvrdile pad aviona niti su objavljene informacije o stanju osoba koje su se nalazile u letelici.