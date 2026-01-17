Slušaj vest

Iranski princ i prestolonaslednik u egzilu Reza Pahlavi u petak je apelovao na predsednika SAD Donalda Trampa da ispuni svoje obećanje i izvrši udar na Islamsku Republiku Iran.

Pahlavi je rekao novinarima u Vašingtonu da bi Sjedinjene Države trebalo da izvedu „hirurški udar“ na iranske „paravojne kapacitete“ kako bi se oslabila vlast u Teheranu i njena sposobnost da suzbija proteste.

On je poslednjih dana intenzivno lobirao u američkoj prestonici, nastojeći da obezbedi podršku i da se pozicionira kao ličnost koja bi mogla da predvodi tranziciju Irana ukoliko režim padne.

Trampova pretnja i pritisak saveznika

Tramp je pomno pratio proteste u Iranu i ranije je zapretio „veoma snažnom akcijom“ ukoliko vlasti u Teheranu počnu da pogubljuju demonstrante.

Međutim, ta neposredna pretnja deluje ublaženo nakon što su zalivske arapske države i Izrael lobirali protiv vojne intervencije – barem za sada.

„Predsednik Tramp je rekao da će, ukoliko režim brutalno udari na iranski narod, uslediti ozbiljne posledice“, rekao je Pahlavi, sin svrgnutog iranskog šaha iz 1979. godine. „Iranski narod ga je shvatio kao čoveka od reči.“

Prema organizacijama za ljudska prava, broj poginulih u protestima porastao je na najmanje 3.400.

Pahlavi se pozvao na procene pojedinih iranskih aktivista prema kojima je čak 12.000 ljudi ubijeno u demonstracijama koje su počele krajem decembra zbog kolapsa nacionalne valute – rijala – a poslednjih dana su eskalirale u otvorene pozive na rušenje režima.

Odnos Trampa prema Pahlaviju

Tramp je prošle nedelje izjavio da se neće sastati sa Pahlavijem, ali je Pahlavi ipak imao susrete sa Trampovim izaslanikom za Bliski istok Stivom Vitkofom i drugim američkim zvaničnicima, prema rečima osobe upoznate sa tim sastancima.

U sredu je Tramp javno doveo u pitanje Pahlavijevu podršku unutar Irana.

„Deluje veoma prijatno, ali ne znam kako bi se snašao u sopstvenoj zemlji“, rekao je Tramp za Rojters. „I nismo još u toj fazi.“

Dodao je: „Ne znam da li bi njegova zemlja prihvatila njegovo vođstvo, ali ako bi prihvatila – to bi meni bilo u redu.“

Tramp, potpredsednik Džej-Di Vens i članovi tima za nacionalnu bezbednost – uključujući državnog sekretara Marka Rubija, Vitkofa i savetnika Džareda Kušnera – poslednja dva dana su razgovarali sa Izraelom i zalivskim arapskim državama, koje su savetovale – uključujući državnog sekretara Marka Rubija, Vitkofa i savetnika Džareda Kušnera – poslednja dva dana su, koje su savetovale protiv udara na Iran.

Te zemlje dele zabrinutost zbog mogućnosti dugotrajnog regionalnog sukoba. SAD su takođe zabrinute zbog iranskih pretnji napadima na američke vojne ciljeve u regionu.

Strah od rasta cena energije i Hormuškog moreuza

Saudijska Arabija, Oman, Katar i Turska su tokom jednog razgovora upozorili Trampov tim da napad u ovom trenutku ne bi srušio režim, a mogao bi da poveća cene energije ukoliko Iran odgovori blokadom Hormuškog moreuza.

SAD razmatraju slanje dodatnih vojnih snaga u region, čime bi Tramp dobio više opcija. Nosač aviona „USS Abraham Lincoln“ jedini je trenutno raspoloživ nosač koji se može brzo preusmeriti ka Bliskom istoku, pošto se „USS Ford“ nalazi u Karibima na kraju osmomesečne misije, dok su ostali nosači u remontu ili pripremama. „Lincoln“, koji se trenutno nalazi u Južnom kineskom moru, „verovatno“ će biti preusmeren, rekao je jedan zvaničnik odbrane.

Pahlavi: Borba za slobodu nema rok

Pahlavi je rekao da je tokom sastanaka sa Trampovim saradnicima i republikanskim zakonodavcima pokušao da naglasi hitnost situacije, ali i da bi iranski demonstranti i opozicija pozdravili vojnu akciju u bilo kom trenutku.

„Svaka borba za slobodu nema rok trajanja“, rekao je. „Jedino pitanje je – koji su elementi koji mogu da je ubrzaju?“

On smatra da bi američki udar ubrzao neizbežan pad režima i spasao živote, imajući u vidu brutalno gušenje protesta.

Slabljenje protesta i Trampove nove izjave

Izveštavanje sa terena je ograničeno zbog problema sa internet konekcijama, a čini se da su se protesti poslednjih dana stišali.