Sirijske vladine snage ušle su jutros u dva grada na severu zemlje, pošto je komanda boraca predvođenim Kurdimasaopštila da će se evakuisati iz te oblasti, kako izgleda, u potezu čiji je cilj da se izbegne sukob.

Dva vojnika su poginula i neki su ranjeni u najnovijim okršajima, javili su državni mediji.

Kurdi napuštaju Deir Hafer, sirijska vojska nadire ka Eufratu Foto: screenshot X

Uprava Deir Hafera promenila se posle izbijanja smrtonosnih borbi ranije ovog meseca između vladinih snaga i Sirijskih demokratskih snaga(SDF) koje predvode Kurdi a podržavaju SAD u Alepu, najvećem gradu u Siriji. Zavrišilo se tako što su evakuisani kurdski borci iz tri kvarta gde su kontrolu preuzele vladine snage.

Izveštač AP danas je video tenkove vladinih snaga, oklopna i druga vozila, uključujući kamionete za montiranim puškama na njima, kako ulaze u Deir Hafer pošto su buldožeri uklonili barijere. Nije bilo boraca Sirijskih demokratskih snaga na obodu grada.

Sirijska vojska saopštila je da njene snage drže pod punom kontrolom Deir Hafer, da su zauzele vazdušnu bazu Džarah na istoku i da sada raščišćavaju mine i eksplozive. Kako su dodale, sada će se kretati ka obližnjem gradu Maskani, gde je izveštač AP video nekoliko sati kasnije kako ulazi vojni konvoj.

Sirijske demokratske snage (SDF) su u saopštenju navele da su prema sporazumu sirijske snage trebale da uđu u Deir Hafer i Maskanu kada se završi povlačenje snaga predvođenih Kurdima.

- Damask je prekršio uslove sporazuma i ušao u te gradove pre nego što su se naši borci potpuno povukli, stvarajući vrlo opasnu situaciju sa potencijalno opasnim posledicama - saopštio je SDF.

Sirijska državna agencija SANA javila je da su borci SDF-a "prekršili sporazum" gađanjem vojne patrole blizu Maskane kada su dva vojnika poginula a drugi su ranjeni.

SANA je dodala da vladine snage nastavljaju kretanje ka istoku, i da su stigle do dva sela u severnoj provinciji Raki.

Tokom poslednja dva dana više od 11.000 ljudi pobeglo je iz Deir Hafera i Maskane sporednim putevima da stigne do oblasti pod kontrolom vlade, a posle vladine objave da će krenuti u ofanzivu da zauzmu te gradove.

Sinoć je glavni komandant boraca predvođenim Kurdima Mazlum Abdi preko mreže Iks objavio da će se njegova grupa povući iz spornih oblasti u severnoj Siriji a pošto su vladine snage počele sa napadima na položaje SDF-a u Deir Haferu.

Rekao je da će borci SDF-a početi da se premeštaju istočno od reke Eufrat od 7:00 sati ujutru. Tenzije su se smirile posle jučerašnje posete američkih vojnih zvaničnika Deir Haferu gde su razgovarali sa zvaničnicima SDF-a u toj oblasti.

SAD imaju dobre odnose sa obe strane i pozivale su na mir.

Najavljeno je da će Abidi danas razgovarati sa specijalnim američkim izaslanikom za Siriju Tomom Barakom u severnom iračkom gradu Irbilu.

SDF je odlučio da se povuče iz Deir Hafera pošto je privremeni sirijski predsednik Ahmad al Šara izdao ukaz juče kojim se proširuju prava Kurda u zemlji.

Kurdi su činili oko 10 odsto od 23 miliona stanovnika Sirije pre početka sukoba 2011. godine.

Tokom proteklih decenija sirijski Kurdi su marginalizovani i oduzeta su im kulturana prava pod vladavinom partije Bat koja je vodila Siriju šest decenija do pada Bašara al Asada u decembru 2024. godine.

U Šarinom ukazu priznat je kurdski jezik kao nacionalni jezik zajedno sa arapaskim i usvojen kao zvanični praznik festival Nevroz, tradicionalna proslava proleća i obnove koju obeležavaju Kurdi u regionu.