Slušaj vest

Ukrajinska delegacija je danas stigla u SAD na nove pregovore u Majamiju, na Floridi, o pripremi mirovnog sporazuma s Rusijom, objavio je na mreži Iks Kiril Budanov, šef kabineta ukrajinskog predsednika.

- Imaćemo važne razgovore sa našim američkim partnerima o detaljima mirovnog sporazuma - napisao je Budanov, naveo da su s njim šef Službe bezbednosti Rustem Umerov i pregovarač David Arahami i da će oni razgovarati s izaslanikom predsednika SAD Donalda TrampaStivom Vitkofom, s Džaredom Kušnerom - Trampovim zetom i izaslanikom, i sa sekretarom SAD za kopnenu vojsku Denom Driskolom.

- Ukrajini je potreban pravedan mir. Idemo ka rezultatu - napisao je Budanov.

U nacrtu sporazuma za okončanje gotovo četvorogodišnjeg rata Rusije u Ukrajini nije rešeno nekoliko krupnih tačaka, pre svega pitanje teritorije, dok Rusi nastavljaju masovne napade i dok ima napetosti zbog nejasnih garancija bezbednosti Ukrajine posle rata.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskije u petak najavio da delegacija ide u SAD da bi "razjasnila" dokumenta pripremljena s Amerikancima, a u vezi sa stavovima Rusije.

- Ako sve bude finalizovano i američka strana da odobrenje, potpisivanje tokom Svetskog ekonomskog foruma u Davosu će biti moguće iduće nedelje - ocenio je Zelenski.

