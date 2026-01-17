UKRAJINSKA DELEGACIJA STIGLA U MAJAMI NA PREGOVORE! Budanov poručio: "Ukrajini je potreban pravedan mir, idemo ka rezultatu"
Ukrajinska delegacija je danas stigla u SAD na nove pregovore u Majamiju, na Floridi, o pripremi mirovnog sporazuma s Rusijom, objavio je na mreži Iks Kiril Budanov, šef kabineta ukrajinskog predsednika.
- Imaćemo važne razgovore sa našim američkim partnerima o detaljima mirovnog sporazuma - napisao je Budanov, naveo da su s njim šef Službe bezbednosti Rustem Umerov i pregovarač David Arahami i da će oni razgovarati s izaslanikom predsednika SAD Donalda TrampaStivom Vitkofom, s Džaredom Kušnerom - Trampovim zetom i izaslanikom, i sa sekretarom SAD za kopnenu vojsku Denom Driskolom.
- Ukrajini je potreban pravedan mir. Idemo ka rezultatu - napisao je Budanov.
U nacrtu sporazuma za okončanje gotovo četvorogodišnjeg rata Rusije u Ukrajini nije rešeno nekoliko krupnih tačaka, pre svega pitanje teritorije, dok Rusi nastavljaju masovne napade i dok ima napetosti zbog nejasnih garancija bezbednosti Ukrajine posle rata.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskije u petak najavio da delegacija ide u SAD da bi "razjasnila" dokumenta pripremljena s Amerikancima, a u vezi sa stavovima Rusije.
- Ako sve bude finalizovano i američka strana da odobrenje, potpisivanje tokom Svetskog ekonomskog foruma u Davosu će biti moguće iduće nedelje - ocenio je Zelenski.
Tramp je u sredu rekao za agenciju Rojters da je predsednik Rusije Vladimir Putin "spreman da zaključi sporazum", ali da su "Ukrajinci manje skloni tome" i zastoj pregovora je pripisao Zelenskom.
