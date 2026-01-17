Slušaj vest

Kina je poslednjih nedelja tiho mobilisala hiljade ribarskih brodova kako bi formirala ogromne plutajuće barijere duge više od 320 kilometara u Istočnom kineskom moru.

Analiza podataka o kretanju brodova, sprovedena od strane Njujork tajmsa, pokazuje visok nivo koordinacije i organizacije, što Pekingu omogućava da brzo nametne kontrolu u spornim morskim područjima i demonstrira vojnu snagu koristeći civilne flote.

Neviđeni manevari ribarskih formacija

U januarskoj operaciji, oko 1.400 kineskih ribarskih plovila iznenada je prekinulo uobičajeni ribolov i okupilo se u gustu pravougaonu formaciju.

Do 11. januara, formacija je bila toliko zbijena da su teretni brodovi morali da je zaobilaze ili vijugaju kroz nju.

Slična operacija izvedena je krajem decembra, kada se oko 2.000 brodova rasporedilo u dve paralelne linije duge po 470 kilometara, formirajući obrnuto slovo L – rastojanje približno jednako putu od Subotice do Vranja.

Pomorski i vojni stručnjaci navode da ove formacije pokazuju da Kina jača svoju pomorsku miliciju – civilne brodove obučene za vojne zadatke i masovno okupljanje radi kontrole spornog mora.

Kina bi mogla da koristi brodove za blokadu morskih puteva

U slučaju sukoba ili krize, na primer oko Tajvana, Kina bi mogla da mobiliše desetine hiljada civilnih brodova, uključujući ribarske, kako bi blokirala morske puteve i otežala vojne i snabdevačke operacije protivnika.

- Kineski ribarski brodovi bi bili premali da efikasno sprovedu blokadu. Ali mogli bi da ometaju kretanje američkih ratnih brodova - kaže Luni Henli, bivši američki obaveštajac koji je proučavao kinesku pomorsku miliciju.

- Mase manjih brodova mogle bi takođe da služe kao mamci za rakete i torpeda, preplavljujući radare ili senzore dronova prevelikim brojem ciljeva - kaže Tomas Šugart, bivši američki mornarički oficir, koji sada radi u Centru za novu američku bezbednost.

Analitičari koji prate brodove bili su zatečeni razmerama manevara, čak i uzimajući u obzir kinesku praksu mobilizacije civilnih brodova, što je ranije uključivalo i sidrenje brodova nedeljama na osporavanim grebenima radi isticanja kineskih teritorijalnih zahteva.

- Prizor tolikog broja brodova koji deluju usklađeno je zapanjujuć - rekao je Mark Daglas, analitičar u kompaniji Starboard, sa kancelarijama na Novom Zelandu i u SAD.

On je rekao da on i njegove kolege „nikada ranije nisu videli formaciju ovakve veličine i discipline.“

- Nivo koordinacije potreban da se toliki broj brodova dovede u ovakvu formaciju je značajan - rekao je.

Strateški cilj: Istočno kinesko more

Okupljanje brodova odvijalo se u blizini ključnih trgovačkih ruta koje vode iz Šangaja, jedne od najprometnijih luka na svetu.

Ove morske arterije svakodnevno koriste teretni brodovi, uključujući transport kineskog izvoza, i predstavljaju strateški cilj Pekinga u slučaju sukoba sa SAD, Japanom ili u krizi oko Tajvana.

Analitičari zaključuju da ove formacije pokazuju da Kina može da brzo organizuje veliki broj civilnih brodova u svrhe nadzora, blokade ili demonstracije sile, bez formalnog angažovanja ratne mornarice.

Ribarski brodovi kao produžena ruka milicije

Prema stručnjacima, okupljeni brodovi sve više funkcionišu kao produžena ruka kineske pomorske milicije. Oni mogu da ometaju kretanje stranih brodova, nadziru teritorijalne vode ili potvrđuju kineske teritorijalne zahteve. Povećana koordinacija i navigaciona tehnologija pokazuju da Kina sve efikasnije koristi civilne flote kao alat za vojne i političke ciljeve, uključujući vežbe blokade i karantina, bez otvorenog sukoba.