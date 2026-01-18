CRNI BILANS DEMONSTRACIJA U IRANU: Ovo je presek stanja, cifra je zastrašujuća!
Više od 3.000 ljudi poginulo je u protestima koji su krajem decembra počeli širom Irana, saopštila je danas Nezavisna mreža za zaštitu ljudskih prava HRANA u novom bilansu.
Ta grupa, sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), potvrdila je 3.090 smrti, uključujući 2.885 demonstranata i dodala da je internet i telefonski signal u zemlji donekle ponovo uspostavljen, prenosi agencija Rojters (Reuters).
Vlada u Teheranu je za veliki deo nasilja na demonstracijama okrivila građane za koje tvrdi da su naoružani teroristi koji se lažno predstavljaju kao demonstranti, kao i da iza njihovog organizovanja stoje SAD i Izrael.
U Teheranu je stanje u poslednjih nekoliko dana relativno mirno, prema navodima stanovnika.
Protesti su širom Irana izbili 28. decembra zbog loše ekonomske situacije u zemlji i obezvređivanja domaće valute rijala, da bi kroz nekoliko dana prerasli u masovne demonstracije koje zahtevaju smenu vlasti.
Prema navodima opozicionih grupa i pojedinih zvaničnika, te demonstracije su najveći neredi u Iranu od revolucije 1979. godine. Novinska agencija Mehr prenela je da je internet vraćen nekim korisnicima, kao i da je ponovo moguće slati SMS poruke.
Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je "veoma snažnim akcijama" ako Teheran pogubi demonstrante.
(Kurir.rs/Beta)