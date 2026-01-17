Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp priprema da se suprotstavi kineskom uticaju u Kanadidok se njegova "Donroova doktrina" za zapadnu hemisferu širi van Latinske Amerike, rekao je u razgovoru za "Dejli mejl" njegov bivši strateg kampanje Stiv Benon.

- Sledeća velika stvar biće Kanada. Kanada je sledeća Ukrajina jer ne mogu da odbrane svoju severnu arktičku granicu, a Kina će je odmah uzeti. Ne mogu je odbraniti i Tramp će se žestoko obračunati s Kanadom - rekao je bivši glavni strateg Bele kuće.

Mark Karni i Donald Tramp Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Tokom svog prvog mandata, Tramp je formirao arktičku radnu grupu koja je produbila njegovo razumevanje geostrateške važnosti Grenlanda i istakla zabrinutost zbog arktičkih ranjivosti Kanade.

Bivši zvaničnici Bele kuće rekli su za "Dejli mejl" da je Tramp već dugo zabrinut zbog kineskih postupaka na Arktiku nakon što su se 2018. godine proklamovali kao "gotovo arktička država". Kanada takođe uspostavlja bliže veze s Kinom, što preti da naruši postojeći odnos sa Sjedinjenim Državama.

1/11 Vidi galeriju Danski ministar Lars Reke Rasmunsen na konferenciji za novinare u Vašingtonu Foto: John McDonnell/FRE172064 AP

Kanadski premijer Mark Karni izazvao je zabrinutost Amerikanaca kada je prvi put za deset godina posetio Kinu i opisao kineskog predsjednika Si Đinpinga i Kinu kao "strateške partnere".

Karni je takođe stao na stranu danskih i NATO saveznika oko Tramovih interesa da se Grenland preotme, rekavši novinarima da je kod predsednika Sija "pronašao mnogo slaganja u stavovima" u pogledu američkih interesa na ovom ostrvu.

Karnijevi komentari sigurno su izazvali zabrinutost u Trampovoj administraciji jer je predsednik i dalje poznat po svojoj sumnjičavosti prema stranim aktivnostima na zapadnoj hemisferi.

1/5 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp tokom posete "Fordovoj" fabrici u Mičigenu Foto: Evan Vucci/AP

Tramp je signalizirao da ponovo izražena želja za sticanjem Grenlanda ima više veze s tim da se Rusija i Kina drže dalje od strateški važne regije.

Nakon što je operacija u Venecueli dovela do hvatanja i otmice venecuelanskog lidera Nikolasa Madura, svet ozbiljno shvata Trampovo sprovođenje "Monroove doktrine".

- Monroova doktrina je velika stvar, ali mi smo je izraženo nadmašili. Sada je zovu Donroova doktrina - rekao je Tramp novinarima nakon završetka misije.

1/16 Vidi galeriju Si Đinping Foto: THOMAS PETER / AFP / Profimedia, AP Jack Taylor, EPA/ Nyein Chan Naing

Dvesta godina staru "Monroovu doktrinu" stvorio je predsednik Džejms Monro zajedno sa svojim ministrom rata Džonom Kalunom i državnim sekretarom Džonom Kvinsijem Adamsom, koji su radili na potvrđivanju američkog položaja na zapadnoj hemisferi.

- Bilo je veoma važno, ali smo zaboravili na to. Više to ne zaboravljamo - rekao je Tramp novinarima nakon misije u Venecueli.

- Prema našoj novoj strategiji nacionalne bezbednosti, američka dominacija na zapadnoj hemisferi više nikada neće biti dovedena u pitanje - dodao je on.

"Donroova doktrina" proširuje taj ideal kako bi ljubomorno branila celu zapadnu hemisferu od sve većeg uticaja Rusije i Kine.

Stiv Benon Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Tokom konferencije za novinare Tramp je čak artikulisao "Trampovu posledicu" Monroove doktrine, svrstavajući se u istu kategoriju s Teodorom Ruzveltom, koji je 1905. napisao sopstveni "dodatak" koji je naglašavao važnost očuvanja reda na zapadnoj hemisferi od strane Sjedinjenih Država.

Iako su neki stručnjaci za spoljnu politiku bili iznenađeni kada su videli da se predsednik poziva na istorijske korene za svoju viziju, neki su prepoznali retoriku opisanu u Strategiji nacionalne bezbednosti Bele kuće koja je objavljena u novembru.

Dokument od 33 stranice detaljno opisuje "Trampov dodatak" kao razumnu odluku da se "konkurentima van hemisfere uskrati mogućnost postavljanja snaga ili drugih pretećih sposobnosti" u istoj hemisferi kao i Sjedinjene Države.

1/15 Vidi galeriju Zemlja leda, snega i šarenih kućica Foto: EPA Ide Marie Odgaard, Steve Allen / Panthermedia / Profimedia, JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Tekst ocrtava predsednikovo očekivanje da će lideri na zapadnoj hemisferi Sjedinjene Države smatrati svojim prvim partnerom, ali suptilno napominje da "ćemo (na različite načine) obeshrabriti njihovu saradnju s drugima".