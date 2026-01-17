Slušaj vest

Na zvaničnom nalogu američkog Stejt departmenta na persijskom jeziku na društvenoj mreži Iks objavljen je odgovor iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju, koji je američkog predsednika Donalda Trampa nazvaokriminalcem.

Kako je objavljeno, SAD su čule da Islamska Republika priprema opcije za ciljanje američkih baza i upozorili na odmazdu.

"Kao što je predsednik Tramp više puta naglasio, sve opcije ostaju na stolu, i ako režim Islamske Republike napadne američku imovinu, Islamska Republika će se suočiti sa silom koja je veoma, veoma moćna. Već smo ovo rekli i kažemo ponovo: Ne igrajte igre sa predsednikom Trampom", naveo je Stejt department.

Podsetimo, prethodno je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei da američkog predsednika Donalda Trampa smatra "kriminalcem" i da Iran Trampa smatra odgovornim za nanošenje žrtava, štete i klevete Irancima tokom protesta širom zemlje. 

(Kurir.rs/Jpost/M.V.)

