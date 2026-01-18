PAO AVION ATR 42-500, U NJEMU BILO 10 LJUDI

PAO AVION ATR 42-500, U NJEMU BILO 10 LJUDI

Slušaj vest

Indonežanske vlasti u nedelju su saopštile da su pronašle olupinu aviona za nadzor ribarstva, koji je nestaou pokrajini Južni Sulavesi, na obronku planine prekrivene maglom i da su pronašle telo jedne od 10 osoba u avionu.

Turbopropelerski avion ATR 42-500 u vlasništvu kompanije Indonesia Air Transport izgubio je kontakt s kontrolom leta u subotu poslepodne u blizini regije Maros u Južnom Sulavesiju.

U avionu, koji je unajmilo indonežansko Ministarstvo pomorskih poslova i ribarstva za sprovođenje vazdušnog nadzora ribarstva, bilo je sedam članova posade i tri putnika. Putnici su bili radnici ministarstva.

Vlasti su prvo objavile da je u avionu bilo osam članova posade, ali su kasnije revidirale brojku.

Avion je leteo iz Jogiakarte za Makasar, glavni grad Južnog Sulavesija, pre nego što je izgubio kontakt.

U nedelju ujutro lokalni spasioci pronašli su ostatke aviona na različitim lokacijama oko planine Bulusaraung u regiji Maros, rekao je Andi Sultan, zvaničnik spasilačke agencije Južnog Sulavesija.

Planina se nalazi 1500 km severoistočno od Džakarte, glavnog grada te prostrane ostrvske zemlje.

Spasilačka operacija na terenu

- Uputili smo se ka lokaciji na području Leang-Leanga, prema koordinatama koje nam je dostavio Airnav. Kako bismo locirali i pronašli avion ATR 42-500, angažovali smo 60 spasioca. Prvi tim poslao je petoro ljudi radi procene situacije, drugi tim čini još 15 ljudi, dok ćemo za treći tim uputiti 40 stručnjaka za potragu i spasavanje - rekao je Andi Sultan, šef operativnog sektora Basarnasa u Makasaru.

Poslednja komunikacija sa kontrolom letenja

Generalni direktor vazdušnog saobraćaja, Lukman Laisa, rekao je da je kontrola letenja pokušala da vrati avion na propisanu rutu, ali je potom izgubila kontakt sa kapetanom.

- Utvrđeno je da avion nije bio na prilaznoj putanji na kojoj je trebalo da se nalazi, zbog čega je kontrola letenja posadi izdala instrukciju za korekciju položaja - rekao je Laisa.

- Kontrola letenja je zatim prenela još nekoliko instrukcija sa ciljem da se avion vrati na liniju sletanja u skladu sa procedurom. Nakon izdavanja poslednjih instrukcija, komunikacija sa avionom je izgubljena. S obzirom na tu situaciju, kontrola letenja je proglasila vanrednu fazu u skladu sa važećim propisima i procedurama - rekao je on.

Let na maloj visini i ograničeno radarsko praćenje

Zvaničnici su saopštili da je avion leteo na maloj visini iznad okeana, što je ograničilo radarsko praćenje. Poslednji signal primljen je u 11:20 časova po lokalnom vremenu na oko 12 milja severoistočno od aerodroma.

1/5 Vidi galeriju Nestao avion u Indoneziji. Najverovatnije je pao. U njemu je bilo 11 ljudi - osam članova posade i troje putnika. Krhotine letelice su navodno pronađene na planini i u plamenu, a avion je prethodno nestao sa radara i pretpostavlja se da je bio u niskom letu iznad površine okeana. Foto: X/flightradar24

O avionu i kompaniji

Avion, registrovan kao PK-THT, bio je u vlasništvu kompanije Indonesia Air Transport, čarter firme specijalizovane za letove za naftnu i gasnu industriju, kao i za potrebe javnog sektora.

Letelica je bila angažovana po dugoročnom ugovoru sa državnom Službom za nadzor morskih i ribarskih resursa.

Širi kontekst bezbednosti vazdušnog saobraćaja

Indonezija, ogromni arhipelag u jugoistočnoj Aziji, u velikoj meri se oslanja na vazdušni saobraćaj kako bi povezala hiljade ostrva.

Zemlja ima lošu evidenciju u pogledu bezbednosti avijacije, sa više smrtonosnih nesreća poslednjih godina. Prošlog septembra helikopter sa šest putnika i dva člana posade srušio se ubrzo nakon poletanja iz provincije Južni Kalimantan, pri čemu su svi poginuli.