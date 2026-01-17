Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da je ukrajinska delegacija stigla u SAD, ali i da ukrajinski narod gubi veru u diplomatiju, usled jakih ruskih udara na tu zemlju.

"Ukrajinska delegacija je već u Sjedinjenim Američkim Državama. Njihov glavni zadatak je da predstave potpunu i tačnu sliku posledica ruskih udara. Među posledicama ovog terora je i diskreditovanje diplomatskog procesa: ljudi gube veru u diplomatiju, a ruski napadi stalno podrivaju čak i one ograničene mogućnosti za dijalog koje su ranije postojale. Američka strana to mora da razume. Napredak je potreban i u vezi sa dokumentima koji su u pripremi. Ukrajina nikada nije bila niti će ikada biti prepreka miru, a sada je na našim partnerima da odluče da li će diplomatija krenuti napred.

Ukrajinska delegacija je danas stigla u SAD na nove pregovore u Majamiju, na Floridi, o pripremi mirovnog sporazuma s Rusijom, objavio je na mreži Iks Kirlo Budanov, šef kabineta ukrajinskog predsednika.

"Imaćemo važne razgovore sa našim američkim partnerima o detaljima mirovnog sporazuma", napisao je Budanov, naveo da su s njim šef Službe bezbednosti Rustem Umerov i pregovarač David Arahami i da će oni razgovarati sa izaslanikom predsednika SAD Donalda Trampa Stivom Vitkofom, s Džaredom Kušnerom - Trampovim zetom i izaslanikom, i sa sekretarom SAD za kopnenu vojsku Denom Driskolom.

"Ukrajini je potreban pravedan mir. Idemo ka rezultatu", napisao je Budanov.