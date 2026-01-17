Slušaj vest

Svet je ponovo na ivici, dok Donald Tramp otvoreno preti carinama i vojnim potezima zbog Grenlanda. Američki predsednik Donald Tramp ostaje u centru pažnje zbog svoje agresivne politike prema Venecueli, nakon što je administracija SAD sprovela intervenciju usmerenu na svrgavanje dugogodišnjeg lidera Nikolasa Madura.

Tramp je javno naglasio da će njegova vlada kontrolisati venecuelansku naftu, ističući da privremene vlasti treba da predaju SAD između 30 i 50 miliona barela nafte, što bi trebalo da koristi i Venecueli i Americi, kako je naveo. O Donaldu Trampu i njegovim potezima u drugom mandatu govorio je Prof. dr Dragan Petrović naučni savetnik:

Dragan Petrović Foto: Kurir Televizija

- Tramp je pristalica real politike, što znači da napušta idejno vrednosne sisteme u međunarodnim odnosima, koji su zastupali njegovi prethodnici, koji su polazili od toga da li država poštuje osnovna ljudska prava, da li ima demorkatske kapacitete i on prelazi od dugoročnih interesa Sjedinjenih Američkih Država koje jedino zastupa - kaže Petrović i dodaje:

- On napušta plašt NATO-a i Evropske unije. On recimo krši pravila Svetske zdravstvene organizacije, polazeći od interese Sjedinjenih Američkih država. Odavno nismo imali ovakvav slučaj da lider Sjedinjenih Američkih država isključivo sledi nacionalne interese tamo gde se oni kose sa globalističkim.

U međuvremenu, Tramp ponovo podiže tenzije u međunarodnoj politici izjavama o strategijskom značaju Grenlanda.

Predsednik SAD ističe da bi Grenland morao biti u američkom vlasništvu kako bi se sprečilo da ga "prevare Rusija ili Kina", što je izazvalo oštre reakcije u Danskoj i među evropskim saveznicima.

Foto: Shutterstock, John McDonnell/FRE172064 AP

Tramp je čak zapretio uvođenjem carina zemljama koje ne podrže američki plan, dok danska vlada ostaje pri stavu da Grenland ostaje suverena danska teritorija. Takva retorika bi mogla da naruši poverenje u NATO i stvori šire geopolitičke tenzije. Petrović kaže da su prethodnici Donalda Trampa koristili polugu globalističkh vrednosti za realizaciju i američkih nacionalnih interesa:

- On pocenjuje Ujedinjene nacije i NATO i zasniva se na dugim američkim interesima, suočen sa zaživljavanjem multipolarnog svetskog poretka, koji je sada zaživeo, jer sile BRIKS-a vuku određene poteze, a severni Atlantik je sve manji. On gleda da obezbedi Ameriku u sledećim decenijama, došavši do kontrole svetski značajnih resursa, uključujući i proširenje same Amerike. Manje je primećeno da je Portoriko pre nekoliko dna integrisan u teritoriju SAD-a.

Foto: Shutterstock

Grenland

Od resursa, Grenland je poznat po bakru, zlatu, dijamantima, grafitu. Ima preko 2 miliona kvadratnih kilometara:

- Na tako velikoj teritoriji živi oko 60.000 stanovništva, bar trećina, odnosno 30% živi u Nuk, a na jugozapadu je toplija klima. Dok je njihov sever nenaseljen. Nuk je prestonica. Procenat stnovništa eskimskog poreklo je preko 80% i ravnopravno uči Danski i Grenlanski. Mislim da nema nekog porketa među tim stanovništvom protiv Danske. Tramp će tražiti ustupke od Danske i Grenlanda prava za eksloataciju retkih metala i to je minimum koji ga može zadovoljiti. Pored resura, mislim da će pokušati i da ga pripoji, a NATO bi u tom trenutku čak i prestao da postoji.

