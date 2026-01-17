Slušaj vest

Dok su satima probijali armiranobetonske zidove trezora jedne filijale štedionice u Nemačkoj, pljačkaši su sprovodili do detalja razrađenu operaciju.

Nova otkrića o spektakularnoj pljački u nemačkom Gelsenkirhenu otkrivaju koliko je ceo poduhvat bio tehnički i logistički zahtevan, piše Bild.

Voda iz toaleta za hlađenje bušilice

Kako bi sprečili pregrevanje krunske bušilice, osumnjičeni su postavili baštensko crevo duže od 20 metara, koje su sproveli sve do ženskog toaleta, gde su se priključili na vodovodnu mrežu. Stručnjak za bušenje izjavio je za Bild da snimci koje je objavila policija ukazuju na to da su počinioci imali iskustva sa ovom vrstom radova.

Bilo je jasno da znaju šta rade i da su slične zahvate verovatno već ranije izvodili, jer su znali da svrdlo mora neprekidno da se hladi“, rekao je on.

Foto: Printskrin X

Alarm se oglasio, ali tragovi su nestali

Ipak, kada se u subotu u 6.15 oglasio protivpožarni alarm, a vatrogasci i služba obezbeđenja ušli u banku, u hodniku između toaleta i arhive nije bilo nikakvog traga od creva.

Istražitelji sumnjaju da je neko na vreme upozorio pljačkaše, koji su zatim u rekordnom roku uklonili svu opremu.

Ova pljačka već se smatra najvećom u novijoj istoriji Nemačke, a njeni detalji deluju gotovo nestvarno.

Pripadnici hitnih službi tada nisu primetili ništa sumnjivo u trezoru i ubrzo su napustili objekat, nakon čega je obezbeđenje ponovo aktiviralo alarmni sistem.

Kiselina, lažni tragovi i DNK istraga

U tom trenutku počinioci su već onesposobili detektore pokreta, pa sistem nije registrovao njihovo prisustvo.

Kako bi uklonili tragove, po trezoru su prosuli kiselinu, dok su u ženskom toaletu ispraznili protivpožarni aparat.

U samom trezoru nalazi se više od 500.000 potencijalnih dokaza, koji sada moraju biti detaljno prikupljeni i analizirani.

Zbog hemijskih isparenja uslovi rada su izuzetno opasni, pa se uviđaj sprovodi isključivo uz posebne zaštitne mere. Prikupljeni dokazi potom se transportuju u Institut za sudsku medicinu u Esenu, gde se analiziraju radi pronalaska DNK tragova.

I u ovom segmentu pljačkaši su pokazali visok stepen promišljenosti.

Sve ukazuje na to da su namerno ostavljali lažne dokaze – u jednom od sefova pronađena je velika količina kose, za koju se pretpostavlja da potiče iz frizerskog salona.

Vrata sefova u trezoru bila su savijena, što ukazuje na upotrebu izuzetne sile, a otpadni materijal prekrivao je pod do visine od gotovo pola metra.

Tokom pljačke, koja se dogodila neposredno nakon Božića 2025. godine, obijeno je više od 3.000 sefova, a procenjuje se da su pljačkaši odneli plen vredan preko 100 miliona evra, znatno više od prvobitno procenjenih 30 miliona.

Zanimljivo je da su iza sebe ostavili pojedine dragocenosti, poput luksuznih satova marke Rolex i Breitling, kao i upečatljiv nakit sa dragim kamenjem. Kako navodi Bild, oštećeni klijenti tek će za nekoliko meseci saznati šta im je tačno nestalo.