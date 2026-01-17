Slušaj vest

Ulrike Andersen već ima plan u slučaju da SAD napadnu Grenland: pobeći će iz svog doma sa ćerkom. „Ranije sam bila spremna da umrem za svoju zemlju, ali kada sam dobila dete, sve se promenilo“, izjavila je ova žena (40). Ona je jedna od mnogih stanovnika Nuka, glavnog grada Grenlanda, koji razmatraju opcije o kojima donedavno ne bi ni razmišljali.

Razlog tome je američki predsednik Donald Tramp, koji je jasno izrazio želju za preuzimanjem ogromnog, samoupravnog danskog ostrva, bogatog retkim mineralima i strateški važnog arktičkog položaja. Iako među Grenlanđanima još nema panike, mnogi razmišljaju šta bi učinili u najgorem slučaju.

"Razmišljam gde da se sakrijem i koje lekove treba da nabavimo“, rekla je studentkinja Nunu Binzer (35), dodavši: „Ali još to nisam uradila.“

Neki stanovnici pune zamrzivače, gomilaju zalihe vode i benzina ili kupuju generatore. Uprkos tome, supermarketi u Nuku su i dalje dobro snabdeveni i nema znakova panične kupovine, a vlasti još nisu izdale nikakve smernice o postupanju u slučaju invazije.

Dva plana bekstva

Andersenova, koja radi u turizmu, veruje da je rat realna mogućnost i pripremila je dva odvojena plana bekstva za sebe i svoju pastorku Anike (12). „Osećam da bi to moglo da se dogodi“, rekla je. U slučaju sporog preuzimanja vlasti, njena porodica bi odletela u Dansku.

Međutim, ako bi preuzimanje bilo iznenadno, pobegla bi čamcem do kolibe uz fjord, budući da su jedini izlazi iz Nuka za njegovih 20.000 stanovnika vazdušnim ili morskim putem. „Možemo da lovimo, možemo da pecamo, možemo da živimo od prirode. Navikli smo da živimo u ekstremnim uslovima“, naglasila je.

U tom scenariju njeni roditelji, oboje u sedamdesetim godinama, morali bi da ostanu. „Bilo bi im preteško i to bi oslabilo grupu“, objasnila je.

"Potrebni smo jedni drugima"