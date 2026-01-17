Slušaj vest

Najviši danski vojni komandant za Arktik odbacio je tvrdnje da se Grenland suočava sa neposrednom bezbednosnom pretnjom iz Rusije ili Kine, čime je osporio narativ koji je više puta iznosio američki predsednik Donald Tramp.

General-major Soren Andersen, komandant Danske združene arktičke komande, opisao je savezničke vežbe u regionu kao preventivnu meru, piše Politiko.

"Ne. Danas ne vidimo pretnju od Kine ili Rusije", izjavio je Andersen, koji je na čelu komande od 2023. godine. "Ali istražujemo potencijalnu pretnju i za to se pripremamo." Naglasio je da pojačane vojne aktivnosti Danske i saveznika oko Grenlanda predstavljaju pripremu za buduće nepredviđene situacije.

Prema njegovim rečima, kada se rat u Ukrajini završi, Moskva bi mogla da preusmeri vojne resurse u druge regione. „Zapravo očekujem da ćemo videti ruske resurse koji se prebacuju sa bojišta oko Ukrajine na druga bojišta“, rekao je, ukazujući na Baltičko more i arktički region.

Ta procena je podstakla Dansku da proširi vojne vežbe i pozove evropske saveznike na obuku na Grenlandu u teškim zimskim uslovima, što je deo jačanja severnog krila NATO. U sklopu danske vežbe „Operacija Arktička izdržljivost“, koja uključuje vazdušne, pomorske i kopnene komponente, već su raspoređene jedinice iz nekoliko evropskih zemalja.

Trampove izjave o navodnim pretnjama

Andersenove izjave su u suprotnosti sa tvrdnjama Donalda Trampa da je Grenland pod aktivnim pritiskom Rusije i Kine, te da je ostrvo ključno za nacionalnu bezbednost SAD.

"Imate ruske razarače i podmornice, kao i kineske razarače i podmornice svuda“, rekao je Tramp novinarima komentarišući svoju nameru da Grenland postane deo Sjedinjenih Država. „Nećemo dozvoliti da se to dogodi.“

Tramp je takođe izjavio da Vašington ne može da isključi upotrebu sile kako bi osigurao svoje interese, što je izazvalo zabrinutost među danskim i grenlandskim liderima.

Andersen: Nema sukoba među saveznicima

Andersen je izbegao da direktno komentariše Trampove izjave, istakavši umesto toga jedinstvo unutar NATO i dugogodišnju saradnju sa američkim snagama stacioniranim u svemirskoj bazi Pitufik. Odbacio je hipotetičke scenarije o sukobu među saveznicima, rekavši kako ne može da zamisli da jedna članica NATO-a napadne drugu.

Uprkos političkim tenzijama sa Vašingtonom, Andersen je potvrdio da su SAD formalno pozvane da učestvuju u vežbi.