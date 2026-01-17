Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp najavio je novi set carina za niz zemalja koje izvoze robu u Sjedinjene Američke Države, a koje stupaju na snagu 1. februara.

Tramp kaže da će ostati na snazi sve dok se ne postigne "sporazum o potpunoj i celokupnoj kupovini Grenlanda" od SAD.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp navodi da će zemlje poput Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Holandije i Finske biti "opterećene carinom od 10% na "svu robu koja se šalje u SAD".

"Dugi niz godina smo subvencionisali Dansku i sve zemlje Evropske unije – i druge – time što nismo naplaćivali carine ili druge vidove naknada.

Sada je, posle vekova, došlo vreme da Danska uzvrati uslugu – svetski mir je u opasnosti! Kina i Rusija žele Grenland, i Danska tu ništa ne može da uradi. Trenutno kao zaštitu imaju dvoje psećih sanki, od kojih su jedne dodate nedavno. Samo Sjedinjene Američke Države, pod predsednikom Donaldom Trampom, mogu da igraju ovu igru – i to veoma uspešno. Niko neće smeti da takne ovaj sveti komad zemlje, naročito zato što su nacionalna bezbednost SAD i bezbednost celog sveta u pitanju.

Povrh svega, Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Holandija i Finska otputovale su na Grenland iz nepoznatih razloga.

To je veoma opasna situacija za bezbednost, sigurnost i opstanak naše planete. Ove zemlje, koje se igraju ove veoma opasne igre, unele su nivo rizika koji nije održiv niti podnošljiv. Zato je neophodno, radi zaštite globalnog mira i bezbednosti, da se preduzmu snažne mere kako bi se ova potencijalno opasna situacija brzo i bez sumnje okončala.

Od 1. februara 2026. godine, svim gorenavedenim zemljama (Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Holandija i Finska) biće uvedena carina od 10 procenata na svu robu koja se šalje u Sjedinjene Američke Države. Prvog juna 2026. godine, carina će biti povećana na 25 procenata. Ova carina će se plaćati sve dok se ne postigne dogovor o potpunoj i totalnoj kupovini Grenlanda.

Sada, zbog 'Zlatne kupole' i modernih oružanih sistema, kako ofanzivnih tako i defanzivnih, potreba za nabavkom je posebno važna. Stotine milijardi dolara se trenutno troše na bezbednosne programe povezane sa 'Kupolom', uključujući i moguću zaštitu Kanade, a ovaj genijalan, ali izuzetno složen sistem može funkcionisati sa svojim maksimalnim potencijalom i efikasnošću – zbog uglova, ciljeva i granica – samo ako ova zemlja postane deo njega.

Sjedinjene Američke Države su odmah otvorene za pregovore sa Danskom i/ili bilo kojom od ovih zemalja koje su toliko toga stavile na kocku, uprkos svemu što smo učinili za njih, uključujući maksimalnu zaštitu tokom toliko decenija"