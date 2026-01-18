Slušaj vest

Velika tragedija potresla je jakutsko selo Namci, u Rusiji, gde je upožaru koji je zahvatio privatnu kuću život izgubilo troje dece. Prema zvaničnim informacijama koje je danas, 17. januara, saopštila pres-služba Tužilaštva Jakutije, vatrena stihija odnela je živote mališana rođenih 2013, 2015. i 2016. godine.

Iz Glavne uprave Ministarstva za vanredne situacije Jakutije pojašnjeno je da je požar izbio u večernjim satima 16. januara u dvospratnom stambenom objektu u ulici Vinokurova. Nadležni organi trenutno ispituju sve uzroke i okolnosti pod kojima je došlo do nesreće, a povodom ovog slučaja pokrenut je i krivični postupak zbog izazivanja smrti iz nehata.

Istog dana, vatrogasne službe intervenisale su i u Primorskom kraju, gde je izbio požar u restoranu jednog poslovnog centra u Vladivostoku. Za razliku od tragičnog događaja u Namciju, ovaj incident prošao je bez žrtava. Pre dolaska vatrogasaca, 57 osoba je samostalno napustilo zgradu, dok je jednoj osobi bila neophodna pomoć spasilaca koji su je uz pomoć specijalne opreme bezbedno evakuisali sa devetog sprata. Požar u Vladivostoku je ubrzo lokalizovan i ugašen.

Kurir.rs/Telegraf/Iz.ru

