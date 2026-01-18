IZRAEL SE PROTIVI ODBORU KOJI JE SASTAVILA AMERIKA: Netanjahu naložio da se pozove Rubio
Izraelska vlada je saopštila da se protivi sastavu "Odbora za mir" u Gazi, koji je ranije objavila Bela kuća.
Vlada Izraela je juče poručila da sastav "nije bio koordinisan sa Izraelom i da je suprotan njegovoj politici", bez detaljnog objašnjenja.
U saopštenju piše i da je premijer Benjamin Netanjahu naložio Ministarstvu spoljnih poslova da kontaktira državnog sekretara Marka Rubija.
Sastav komiteta koji je Bela kuća objavila u petak ne uključuje izraelskog zvaničnika, a u njemu se nalazi jedan izraelski biznismen.
Ostali članovi, čija su imena su do sada objavljena, uključuju dva najbliža poverljiva saradnika predsednika, bivšeg britanskog premijera, američkog generala i grupu visokih zvaničnika iz vlada Bliskog istoka.
Trampova administracija je ranije ove nedelje saopštila da plan prekida vatre za Gazu, koji su izradile SAD, prelazi u izazovnu drugu fazu.
(Kurir.rs/Beta)