Izraelska vlada je saopštila da se protivi sastavu "Odbora za mir" u Gazi, koji je ranije objavila Bela kuća.

Vlada Izraela je juče poručila da sastav "nije bio koordinisan sa Izraelom i da je suprotan njegovoj politici", bez detaljnog objašnjenja.

U saopštenju piše i da je premijer Benjamin Netanjahu naložio Ministarstvu spoljnih poslova da kontaktira državnog sekretara Marka Rubija.

Sastav komiteta koji je Bela kuća objavila u petak ne uključuje izraelskog zvaničnika, a u njemu se nalazi jedan izraelski biznismen.

Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Ostali članovi, čija su imena su do sada objavljena, uključuju dva najbliža poverljiva saradnika predsednika, bivšeg britanskog premijera, američkog generala i grupu visokih zvaničnika iz vlada Bliskog istoka.

Trampova administracija je ranije ove nedelje saopštila da plan prekida vatre za Gazu, koji su izradile SAD, prelazi u izazovnu drugu fazu.

(Kurir.rs/Beta)

