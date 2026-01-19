Slušaj vest

Rejčel Blur iz Brizbejna u Australiji tokom noći se probudila i osetila nešto teško na grudima. Ispostavilo se da je u pitanju australijski piton – zmija koja živi u priobalnim oblastima kontinenta i hrani se malim životinjama, uglavnom pticama.

Tokom noći Rejčel je osetila da joj je nešto na grudima, pa je pružila ruku misleći da je njen pas. Brzo je shvatila da to nije životinja koju poznaje. Njen suprug je upalio lampu da vidi šta se dešava, i šok je bio neverovatan – žena je pomazila zmiju.

Svoju suprugu je zamolio da se ne pomera, naglasivši joj da joj na grudima leži piton dugačak preko dva metra.

Preplašena žena prvo je počela da psuje, a zatim je komandom udaljila svog psa iz sobe, plašeći se njegove reakcije.

Kada je pas izašao iz spavaće sobe, Rejčel je polako pokušavala da se izvuče iz kreveta.

„Dok sam sklanjala pokrivače sa sebe, pomislila sam: ‘Da li se ovo zaista dešava? Ovo je neverovatno’“, rekla je Rejčel.

Ona veruje da se piton, koji nije otrovna vrsta, provukao kroz prozor i spustio direktno na krevet.

Kada se konačno oslobodila zmije, Rejčel ju je polako izbacila kroz isti prozor.

„Piton je bio toliko veliki da je jedan deo zmije bio na mojim grudima, a drugi je visio na prozoru, zaglavljen u prorezima roletni“, istakla je Rejčel Blur.

Žena je ostala izuzetno pribrana, dok je suprug bio šokiran. Kasnije je objasnila da je odrasla na imanju na kome je bilo mnogo zmija.

„Ako si miran, i one su mirne“, dodala je.

Srećom, tokom ovog susreta ni ljudi ni životinje nisu povređeni.