"HAMNEI JE BOLESTAN ČOVEK": Tramp kaže da je zbog toga Iran najgore mesto na planeti
Predsednik SAD Donald Tramp ocenio je danas da se bliži kraj vladavine Vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija rekavši da je vreme "da se potraži novo vođstvo u Iranu", javlja američki onlajn medij Politiko.
Tramp je rekao za Politiko da vlasti u Teheranu vladaju represijom i nasiljem, i okrivio Hamneija za "uništavanje zemlje".
"Ono za šta je on kriv, kao lider zemlje, jeste potpuno uništenje zemlje i upotreba nasilja na nivoima kakav nikada ranije nije viđen. Da bi zemlja funkcionisala, čak i na vrlo niskom nivou, vođstvo bi trebalo da se fokusira na pravilno upravljanje svojom zemljom, kao što ja radim u SAD, a ne na ubijanje hiljada ljudi kako bi zadržalo kontrolu", rekao je Tramp komentarišući nedavne Hamneijeve objave na društvenoj mreži Iks.
U njima, Hamnei je Trampa nazvao "kriminalcem", optuživši ga za nerede i mnogobrojne smrti u Iranu.
"Smatramo da je predsednik SAD kriv zbog žrtava, štete i kleveta koje je naneo iranskoj naciji... SAD su napravile opsežne pripreme za organizovanje ove pobune. Pobuna je bila uvod u još veće planove. Iranska nacija je pobedila SAD", napisao je Hamnei na Iksu, dodavši da "SAD moraju da odgovaraju".
Tramp je u komentaru za Politiko dodao da je Hamnei "bolestan čovek" i da je zbog lošeg vođstva Iran "najgore mesto za život na svetu".
"Taj čovek je bolestan, čovek koji bi trebalo da vodi svoju zemlju kako treba i da prestane da ubija ljude. Njegova zemlja je najgore mesto za život bilo gde na svetu - zbog lošeg vođstva", rekao je Tramp.
(Kurir.rs/Beta)