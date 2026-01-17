Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp ocenio je danas da se bliži kraj vladavine Vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija rekavši da je vreme "da se potraži novo vođstvo u Iranu", javlja američki onlajn medij Politiko.

Tramp je rekao za Politiko da vlasti u Teheranu vladaju represijom i nasiljem, i okrivio Hamneija za "uništavanje zemlje".

"Ono za šta je on kriv, kao lider zemlje, jeste potpuno uništenje zemlje i upotreba nasilja na nivoima kakav nikada ranije nije viđen. Da bi zemlja funkcionisala, čak i na vrlo niskom nivou, vođstvo bi trebalo da se fokusira na pravilno upravljanje svojom zemljom, kao što ja radim u SAD, a ne na ubijanje hiljada ljudi kako bi zadržalo kontrolu", rekao je Tramp komentarišući nedavne Hamneijeve objave na društvenoj mreži Iks.

1/22 Vidi galeriju Državna sahrana u Teheranu iranskih komandanata i naučnika ubijenih tokom rata s Izraelom Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

U njima, Hamnei je Trampa nazvao "kriminalcem", optuživši ga za nerede i mnogobrojne smrti u Iranu.

"Smatramo da je predsednik SAD kriv zbog žrtava, štete i kleveta koje je naneo iranskoj naciji... SAD su napravile opsežne pripreme za organizovanje ove pobune. Pobuna je bila uvod u još veće planove. Iranska nacija je pobedila SAD", napisao je Hamnei na Iksu, dodavši da "SAD moraju da odgovaraju".

1/9 Vidi galeriju Neredi u Teheranu Foto: Printskrin

Tramp je u komentaru za Politiko dodao da je Hamnei "bolestan čovek" i da je zbog lošeg vođstva Iran "najgore mesto za život na svetu".

"Taj čovek je bolestan, čovek koji bi trebalo da vodi svoju zemlju kako treba i da prestane da ubija ljude. Njegova zemlja je najgore mesto za život bilo gde na svetu - zbog lošeg vođstva", rekao je Tramp.