Gotovo neshvatljiva tragedija potresla je stanovnike Baranje pre nedelju dana, kada je žena iz Šikloša — poreklom iz Hrvatske — stradala u stravičnoj saobraćajnoj nesreći i to naočigled svog supruga.

Naime, do nesreće je došlo u subotu, 10. januara, kada je žena zaustavila se svojim automobilom u oblasti Himešaza, dok je njen suprug putovao pored nje. Žena i njen partner zaustavili su se jer su udarili u zaštitnu ogradu, a prema prvim informacijama, verovatno je želela da proveri štetu na automobilu, pa je izašla iz vozila.

Prema nekim informacijama, pokušavala je da pokupi neke od otpalih delova karoserije kada ju je udario automobil, a zatim je sada bespomoćnu ženu pregazio kamion za prevoz automobila — sve dok je njen muž iz auta posmatrao kako mu je žena, B.I., tragično pregažena.

- Takođe smo čuli da su se zaustavili na putu jer joj je muž bio bolestan - rekao je stari poznanik porodice medijima, ali — kao i ostali prijatelji — ne zna detalje, jer članovi porodice nisu podelili nikakve informacije.

- Njen suprug je od tada u bolnici, možda je potpuno psihički slomljen onim što se dogodilo.

Poznati po svom biznisu

Žrtva i njen muž su poznati i u Šiklošu, ali i šire zbog porodičnog biznisa.

Kako se dodaje, B. I. je došla u Mađarsku pre mnogo godina sa svojom hrvatskom porodicom, a supruga je upoznala u banji 1980-ih, pre nego što se njena porodica preselila u Mađarsku.

Odatle je čovek putovao između Šikloša i Hrvatske dok se porodica njegove supruge nije nastanila u Baranji.

Vlasti istražuju okolnosti nesreće.