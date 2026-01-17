PETORO SKIJAŠA POKRENULO LAVINU, STRADALI U TRENU Horor u Salzburgu, opasnost podignuta sa nivoa 3 na nivo 5
Oko 12.30 časova gorska služba spasavanja Bad Hofgastein dobila je dojavu o nesreći. Skijašica na turno-skijama zatrpana je lavinom na području „Schmugglerscharte“, na nadmorskoj visini od oko 2.200 metara, u otvorenom terenu.Lavinu je prijavio njen suprug. Uprkos pokušajima reanimacije, žena je preminula.
Oko 14 časova gorska služba spasavanja ponovo je alarmirana, jer se u slobodnom alpskom terenu u oblasti Finsterkofa, u Großarltalu, na oko 2.150 metara nadmorske visine, pokrenula nova lavina. Sedam turno-skijaša je zatrpano. Četiri osobe su izvučene bez znakova života. Jedna osoba je teško, a jedna lakše povređena. Jedna osoba je ostala nepovređena. U akciji su učestvovala četiri spasilačka helikoptera.
Do lavina je došlo i u Hüttschlagu na Plattenkogelu, kao i u Großarlu na Frauenkogelu, ali tom prilikom niko nije povređen. U oba slučaja lavine su pokrenuli zimski sportisti.
Gorska služba spasavanja još jednom snažno upozorava na trenutne uslove.
„Uprkos jasnim i višestrukim upozorenjima, danas je ponovo došlo do brojnih lavina – nažalost sa smrtnim ishodom“, izjavio je okružni načelnik Gorske službe spasavanja Pongau, Gerhard Kremser. „Naše saučešće upućujemo porodicama stradalih. Ova tragedija pokazuje koliko je trenutna lavinska situacija ozbiljna.“
Lavinski centar Salcburga podigao je stepen opasnosti za subotu na stepen 3 (od ukupno pet), što znači znatnu opasnost. Snežne ploče mogu se na pojedinim mestima pokrenuti već pri malom dodatnom opterećenju i dostići srednju veličinu. Pukotine i zvuci sleganja snega pri kretanju po snežnom pokrivaču ukazuju na opasnost. Ukupna količina snega je na mnogim mestima i dalje znatno ispod proseka. Grebeni i izloženi delovi terena često su potpuno ogoljeni od snega, dok poseban rizik predstavlja tzv. nanosni (vetrom nanet) sneg.
