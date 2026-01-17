Slušaj vest

Oko 12.30 časova gorska služba spasavanja Bad Hofgastein dobila je dojavu o nesreći. Skijašica na turno-skijama zatrpana je lavinom na području „Schmugglerscharte“, na nadmorskoj visini od oko 2.200 metara, u otvorenom terenu.Lavinu je prijavio njen suprug. Uprkos pokušajima reanimacije, žena je preminula.

Oko 14 časova gorska služba spasavanja ponovo je alarmirana, jer se u slobodnom alpskom terenu u oblasti Finsterkofa, u Großarltalu, na oko 2.150 metara nadmorske visine, pokrenula nova lavina. Sedam turno-skijaša je zatrpano. Četiri osobe su izvučene bez znakova života. Jedna osoba je teško, a jedna lakše povređena. Jedna osoba je ostala nepovređena. U akciji su učestvovala četiri spasilačka helikoptera.

Do lavina je došlo i u Hüttschlagu na Plattenkogelu, kao i u Großarlu na Frauenkogelu, ali tom prilikom niko nije povređen. U oba slučaja lavine su pokrenuli zimski sportisti.

Gorska služba spasavanja još jednom snažno upozorava na trenutne uslove.

„Uprkos jasnim i višestrukim upozorenjima, danas je ponovo došlo do brojnih lavina – nažalost sa smrtnim ishodom“, izjavio je okružni načelnik Gorske službe spasavanja Pongau, Gerhard Kremser. „Naše saučešće upućujemo porodicama stradalih. Ova tragedija pokazuje koliko je trenutna lavinska situacija ozbiljna.“