LOVCI NA ADRENALIN ILI...
RUSKI RULET NA KAMČATKI: Entuzijasti skaču sa viših spratova zgrade u sneg! (VIDEO)
Na Kamčatki, na krajnjem istoku Rusije, spasioci su apelovali na građane da ne skaču sa prozora u snežne smetove.
Upozorili su da se ispod sloja snega mogu nalaziti ograde, automobili ili oštre metalne konstrukcije koje mogu ozbiljno da povrede.
Takođe, naglašavaju da postoji velika verovatnoća da osoba ostane zaglavljena u smetu, bez mogućnosti da se samostalno izvuče.
Međutim, pošto je taj deo Rusije u priličnoj meri zavejan snegom, sudeći po snimku, pojedinci ne mare mnogo za svoju bezbednost, jer skaču sa petog sprata u sneg.
