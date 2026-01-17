Slušaj vest

Na Kamčatki, na krajnjem istoku Rusije, spasioci su apelovali na građane da ne skaču sa prozora u snežne smetove.

Upozorili su da se ispod sloja snega mogu nalaziti ograde, automobili ili oštre metalne konstrukcije koje mogu ozbiljno da povrede.

Takođe, naglašavaju da postoji velika verovatnoća da osoba ostane zaglavljena u smetu, bez mogućnosti da se samostalno izvuče.

Međutim, pošto je taj deo Rusije u priličnoj meri zavejan snegom, sudeći po snimku, pojedinci ne mare mnogo za svoju bezbednost, jer skaču sa petog sprata u sneg.

(Kurir.rs/P.V.)

