Evropski parlament će u sredu najverovatnije obustaviti ratifikaciju carinskog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što su dve najuticajnije političke grupacije najavile blokadu procesa kao odgovor na Trampove pretnje.

Manfred Veber, lider Evropske narodne partije (EPP), poručio je da u trenutnim okolnostima odobrenje sporazuma nije moguće, što je podržala i Ketlin Van Brempt iz Progresivnog saveza socijalista i demokrata (S&D), ističući da se trgovinski dogovori ne mogu sklapati pod ovakvim pritiskom.

S obzirom na to da ove dve grupe, uz podršku Zelenih i drugih saveznika, drže ubedljivu većinu, usvajanje sporazuma je praktično zaustavljeno.

Iako SAD već primenjuju carine od 15 odsto na uvoz iz EU na osnovu ovog sporazuma, nedostatak ratifikacije u Briselu dodatno je zaoštrio odnose sa Trampom, koji već zahteva izmene.

Berndt Lange, predsednik Odbora za trgovinu, ocenio je da je nastavak saradnje nemoguć dok Vašington preti dodatnim nametima od 1. februara.