Slušaj vest

Duboko u planinama kineske provincije Hubej, skrivena ispod litice i zaklonjena šumom, nalazi se kuća kakvu malo ko može da zamisli. U njoj već više od 50 godina živi Jang, čovek koji je svesno izabrao život van savremenog sveta u pećini koja ima vodu, struju i stabilan mikroklimat tokom cele godine.

Do njegovog doma vodi uzak i strm put, udaljen svega tristotinak metara od asfalta, ali potpuno nevidljiv sa puta. Kuća je smeštena tačno na ulazu u pećinu, prirodno zaštićena od kiše, vetra i ekstremnih temperatura. Kako sam Jang kaže, zimi je toplo, a leti prijatno hladno, bez vlage koja bi ugrozila zidove ili konstrukciju.

1/10 Vidi galeriju Živi u pećini više od 50 godina Foto: Printscreen Youtube/Qingyunji

Kuća u pećini kao savršeno sklonište

Pećina u kojoj živi njegova porodica već gotovo jedan vek deluje kao prirodni štit. Zidovi od kamena, zemlje i drveta uklapaju se u stenu, a kuća je građena postepeno, bez klasičnih renoviranja. Svetlost ulazi direktno, kiša ne prodire unutra, a pećina stvara stabilan ambijent tokom cele godine. Jang ističe da vlage nema, jer bi u suprotnom malter odavno otpao. Upravo taj prirodni balans čini, kako kaže, lokaciju savršenom za život.

Samoodrživ život daleko od sveta

Voda predstavlja osnov njegove samostalnosti. Unutar pećine nalaze se prirodni izvori i bazeni sa bistrom vodom koja neprestano kaplje sa zidova stene. Jang tu vodu sakuplja i skladišti, pa nestašica nikada nije problem. Električna energija stiže sa obližnjeg stuba, dok za kuvanje i grejanje koristi drva koja sam prikuplja.

Nekada je gajio stoku, ali danas, zbog godina i samoće, održava manju baštu i sakuplja lekovito bilje koje prodaje u okolnim selima. Ne koristi pesticide i naglašava da pećina za njega nije zamka, već dom. Nakon smrti roditelja, njegovih petoro braće i sestara napustilo je planinu. Jang je ostao. Ne zbog nužde, već izbora.

Za njega, tišina i udaljenost od sveta nisu teret, već ravnoteža.