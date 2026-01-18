NANET SNAŽAN UDARAC RUSIMA: Ukrajinci izveli OPASNU diverziju, gerlici "Ateša" napravili haos u Brjanskoj oblasti (FOTO)
Pro-ukrajinska partizanska grupa Atešsaopštila je da je sabotirala električnu trafostanicu u ruskoj Brjanskoj oblasti, čime je poremećeno snabdevanje električnom energijom "ključnih" delova ruske ratne mašinerije, navodi se u objavi grupe na Telegramu od 18. januara.
Sabotaža u industrijskoj zoni
Operativac ove grupe oštetio je opremu u trafostanici koja se nalazi u industrijskoj zoni naselja Boljšoje Polpino.
Prema tvrdnjama grupe, sabotažna akcija prekinula je snabdevanje električnom energijom železničke stanice Polpinska, koja ruskoj vojsci obezbeđuje opremu i municiju za front u Ukrajini.
Nestanci struje, kako se navodi, pogodili su i okolna preduzeća, uključujući depo za popravku lokomotiva, kao i skladišta goriva u tom području. Tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.
Dosadašnje aktivnosti pokreta Ateš
Pokret Ateš redovno izvodi sabotažne napade na teritoriji Rusije, kao i u oblastima Ukrajine koje su pod ruskom kontrolom.
Tokom protekle godine, njegovi agenti tvrde da su sabotirali ključna železnička čvorišta, jednu lokomotivu, kao i fabriku ruske protivvazdušne odbrane, među ostalim ciljevima.
Geografski položaj Brjanske oblasti
Brjanska oblast, koja se nalazi na krajnjem zapadu Rusije, graniči se sa ukrajinskim oblastima Černjigov i Sumi i bila je meta različitih ukrajinskih napada.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)