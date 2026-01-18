Slušaj vest

Pro-ukrajinska partizanska grupa Atešsaopštila je da je sabotirala električnu trafostanicu u ruskoj Brjanskoj oblasti, čime je poremećeno snabdevanje električnom energijom "ključnih" delova ruske ratne mašinerije, navodi se u objavi grupe na Telegramu od 18. januara.

Sabotaža u industrijskoj zoni

Operativac ove grupe oštetio je opremu u trafostanici koja se nalazi u industrijskoj zoni naselja Boljšoje Polpino.

Prema tvrdnjama grupe, sabotažna akcija prekinula je snabdevanje električnom energijom železničke stanice Polpinska, koja ruskoj vojsci obezbeđuje opremu i municiju za front u Ukrajini.

Nestanci struje, kako se navodi, pogodili su i okolna preduzeća, uključujući depo za popravku lokomotiva, kao i skladišta goriva u tom području. Tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Dosadašnje aktivnosti pokreta Ateš

Pokret Ateš redovno izvodi sabotažne napade na teritoriji Rusije, kao i u oblastima Ukrajine koje su pod ruskom kontrolom.

Tokom protekle godine, njegovi agenti tvrde da su sabotirali ključna železnička čvorišta, jednu lokomotivu, kao i fabriku ruske protivvazdušne odbrane, među ostalim ciljevima.

Geografski položaj Brjanske oblasti