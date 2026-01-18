Slušaj vest

U ruskom napadu dronom tokom noći poginula je dvadesetogodišnja devojka u ukrajinskom gradu Harkovu, saopštili su ukrajinski zvaničnici, dok su dodatni napadi zabeleženi i u oblastima Sumi i Odesa.

Napad na kuću u Harkovu

U ruskom udaru na severoistočni ukrajinski grad Harkov poginula je 20-godišnja devojka, a ranjeno više osoba tokom noći, saopštili su regionalni zvaničnici u ranim jutarnjim satima u nedelju.

- Postoje informacije o jednoj osobi koja je poginula što je posledica neprijateljskog napada dronom na privatnu kuću - rekao je gradonačelnik Harkova Igor Terehov u objavi na Telegramu.

Povređeni i posledice napada

Regionalni guverner Oleg Sinegubov kasnije je naveo da je bespilotna letelica (UAV) udarila u stambeni objekat, pri čemu je stradala 20-godišnja žena, dok je druga osoba ranjena. Sinegubov je dodao i da je 41-godišnja žena pretrpela "akutnu stresnu reakciju" nakon napada.

Napadi i u Sumiju i Odesi

Napadi nisu bili ograničeni samo na Harkov. U severoistočnoj oblasti Sumi, službe za vanredne situacije saopštile su da su u vazdušnom udaru na stambeno naselje ranjene tri žene i jedno sedmogodišnje dete.

Preliminarne procene ukazuju na oštećenja na 15 stambenih objekata. U oblasti Odesa, zvaničnici Izmailskog okruga prijavili su još jedan ruski napad, ponovo usmeren na objekte kritične infrastrukture.

Bez žrtava u Odeskoj oblasti

Prema prvim informacijama, u ovom napadu nije bilo žrtava, ali su zvaničnici naveli da se radi o nastavku obrasca ponovnih udara na region dunavskih luka.

Diplomatski kontekst

Napadi su usledili u trenutku kada su ukrajinski pregovarači u subotu stigli u Sjedinjene Američke Države na razgovore sa administracijom predsednikaDonalda Trampao mogućnostima okončanja četvorogodišnjeg rata sa Rusijom.