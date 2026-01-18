Slušaj vest

Sirijska vojska je nastavila sa svojim prodorom na teritoriju kojom upravljaju Kurdi, uprkos pozivima Sjedinjenih Američkih Država da zaustavi napredovanje u gradovima na severu zemlje.

Državni mediji objavili su da je vojska zauzela severni grad Tabku i obližnju istoimenu branu kao i stratešku branu "Sloboda", ranije poznatu kao "Baas", zapadno od sirijskog grada Rake.

Kurdske vlasti nisu priznale nijedan od tih gubitaka pa nije bilo jasno da li još uvek traju borbe.

Sirijski vojnici su se danima okupljali oko grupe sela zapadno od reke Eufrat i pozvali tamošnje Sirijske demokratske snage (SDF) predvođene Kurdima da se premeste na drugu obalu reke. Dve strane sukobljavaju se oko strateških položaja i naftnih polja uz reku Eufrat.

Borci SDF-a povukli su se iz područja rano u subotu kao znak dobre volje, ali su potom optužili sirijske snage da krše sporazum novim prodorom prema gradovima i naftnim poljima na istoku koji nisu bili uključeni u sporazum.

Bred Kuper, šef američke Centralne komande (CENTCOM), u saopštenju objavljenom na društvenoj platformi X rekao je da bi sirijski vojnici trebali "da zaustave bilo kakve ofanzivne akcije na područjima" između grada Alepa i grada Tabke, koji je oko 160 kilometara istočno.

Arapsko stanovništvo pozdravilo dolazak vojske



Prvobitni sporazum o povlačenju uključivao je gradDeir Hafer i neka okolna sela s pretežno arapskim stanovništvom. SDF se povukao u subotu, a sirijski vojnici ušli su relativno glatko, pri čemu su stanovnici pozdravljali njihov dolazak.

- To se dogodilo s najmanjim brojem gubitaka. Dosta je bilo krvi u ovoj zemlji, Siriji. Žrtvovali smo i izgubili dovoljno, ljudima je dosta toga - rekao je Husein al-Halaf, stanovnik Deir Hafera za Rojters.

Sirijska naftna kompanija (SPC) rekla je da su sirijske snage osvojile obližnja naftna polja Rasafa i Sufjan koja sada mogu biti vraćena u pogon.

Snage SDF-a povukle su se istočno prema gradu Tabki, nizvodno, ali i dalje na zapadnoj obali reke i u blizini brane hidroelektrane koja predstavlja ključan izvor energije.

Međutim, kad je sirijska vojska najavila da namerava da preuzme kontrolu nad Tabkom, SDF je rekao da to nije bio deo izvornog sporazuma i da će se boriti kako bi zadržao grad i jedno naftno polje u njegovoj okolini.

Sirijska vojska rekla je da je četvoro njenih pripadnika ubijeno u napadima kurdskih militanata, a SDF je rekao da je ubijeno nekoliko njegovih boraca, ali nije pružio tačan broj.

Novi talas nasilja



Najnovije nasilje produbilo je jaz između vlade predvođene predsednikom Ahmedom al Šarom, čije su pobunjeničke i džihadističke snage svrgle Bašara al-Asada krajem 2024., i lokalnih kurdskih vlasti koje su oprezne prema njegovoj administraciji predvođenoj islamistima.

Dve strane su prošle godine mesecima pregovarale o integraciji kurdskih vojnih i civilnih tela u sirijske državne institucije do kraja 2025., govoreći da sporove žele da reše diplomatskim putem.

Međutim, nakon što je taj rok istekao bez značajnijeg napretka, ranije ovog meseca izbili su sukobi u severnom gradu Alepu koji su se završili povlačenjem kurdskih snaga.

Vlada je potom rasporedila vojsku oko gradova na severu i istoku kako bi pritisnula kurdske vlasti na ustupke u pregovorima s Damaskom. Kurdske vlasti i dalje upravljaju većinski arapskim područjima na istoku zemlje i nekim od najvećih naftnih i gasnih polja.

U pokušaju da se obustave borbe, američki izaslanik Tom Barak otputovao je u subotu u Erbil, na severu Iraka, gde se sastao sa komandantom Abdijem i liderom iračkih Kurda Masudom Barzanijem, navela su dva kurdska izvora.

Kurdske snage i dalje kontrolišu oblasti na istoku Sirije sa većinskim arapskim stanovništvom, gde se nalaze neka od najvećih naftnih i gasnih polja u zemlji. Arapski plemenski lideri sa teritorija pod kontrolom Sirijskih demokratskih snaga (SDF) rekli su za Rojters da su spremni da se oružano suprotstave Kurdima ukoliko sirijska vojska izda takvo naređenje.