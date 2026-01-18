dečak je u teškom stanju

Dečak se bori za život nakon što ga je juče poslepodne napala ajkula na istoku Sidneja. Dečak, za kojeg se veruje da ima oko 12 godina, izvučen je iz vode na "Plaži ajkula" u Nilsen parku, u predgrađu Vauklusea, piše Gardijan. Zadobio je teške povrede obe noge.

Policija Novog Južnog Velsa izvestila je da su hitne službe pozvane na plažu pored luke oko 16:20 sati. Pripadnici hitnih službi pružili su dečaku prvu pomoć na mestu događaja, koristeći podveze.

U intervenciji su učestvovale jedinice intenzivne nege i vazdušne medicinske službe, uključujući helikoptere CareFlight. Portparol hitne pomoći potvrdio je da je dečak s povredama opasnim po život prevezen u Dečju bolnicu u Sidneju u Rendviku.

"Plaža ajkula" je zatvorena, a policija je savetovala kupačima da izbegavaju ulazak u vodu. Prema dostupnim informacijama, dečak je u trenutku napada plivao van ograđenog područja zaštićenog mrežom.

Mreža protiv morskih pasa u Nilsen parku bila je oštećena tokom velikih talasa u aprilu 2025., a popravke su završene početkom decembra.

Nedeljni događaj usledio je nakon smrtonosnog napada morskog psa na severnim plažama Sidneja u septembru, kada je 57-godišnji muškarac ubijen na plaži Long Reef.

U novembru je 25-godišnji švajcarski turista stradao u napadu morskog psa na plaži Kajlis u Nacionalnom parku Crowdy Bay.