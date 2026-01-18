Slušaj vest

Američko Ministarstvo rata naredilo je da se oko 1.500 aktivnih pripadnika oružanih snaga pripremi za moguće raspoređivanje u saveznoj državi Minesoti, objavio je Vašington post, citirajući vojne zvaničnike.

Vojska je stavila jedinice u stanje pripravnosti u slučaju da nasilje u saveznoj državi eskalira, prema izveštaju američkog lista. Do poteza je došlo nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio da će aktivirati Zakon o pobuniako zvaničnici u državi ne zaustave napade demonstranata na pripadnike Službe za imigraciju i carinu (ICE).

- Ne budu li se korumpirani političari Minesote pridržavali zakona i ne spreče li profesionalne agitatore i pobunjenike da napadaju patriote iz ICE-a, koji samo nastoje da rade svoj posao, aktiviraću ZAKON O POBUNI - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži u četvrtak.

Ni Pentagon ni Bela kuća nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar.

Američko Ministarstvo pravde otvorilo je krivičnu istragu protiv zvaničnika Minesote, uključujući guvernera Tima Volca i gradonačelnika Mineapolisa Džejkoba Freja, zbog navodne zavere za ometanje imigracionih agenata, rekao je u petak izvor upoznat s istragom.

Izvor, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da su za Volca i Freja pripremljeni sudski pozivi kao deo istrage, ali nije odmah bilo jasno da li su im uručeni.

Istraga, o kojoj je prvi izvestio CBS News, proizlazi iz izjava Volca i Freja o hiljadama službenika za imigraciju i carinu kao i agenata granične patrole raspoređenih u regiju Mineapolisa poslednjih nedelja po nalogu predsednika Donalda Trampa, rekao je izvor.

Trampova administracija poslala je gotovo 3.000 saveznih agenata u Minesotu od početka prošle nedelje, što je izazvalo besne proteste u Mineapolisu zbog porasta broja imigracionih agenata na ulicama najmnogoljudnijeg grada u državi.

Sukobi između stanovnika i saveznih službenika postali su sve napetiji nakon što je agent ICE-a 7. januara u Mineapolisu ubio američku državljanku Rene Gud (37) za volanom automobila, što je izazvalo svakodnevne proteste koji su se proširili na druge gradove.

Iako je pozvao demonstrante da ostanu mirni, Volc je takođe podstakao građane da snime video zapise svih hapšenja ili drugih susreta između agenata ICE-a i javnosti kako bi stvorili bazu podataka za potencijalno "buduće krivično gonjenje" nezakonitih dela od strane policije.

Volc i Frej su više puta zahtevali da Tramp prekine raspoređivanje ICE, rekavši da je militarizovana deportacija nepromišljena operacija usmerena na sejanje haosa, straha i da dovodi civile u opasnost.