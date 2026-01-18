IRANSKI ZVANIČNIK TVRDI: "Teroristi su ubili najmanje 5.000 nevinih Iranaca", najteži sukobi bili sa separatistima u kurdskim oblastima (FOTO)
Iranski zvaničnik izjavio je da su vlasti potvrdile da je u protestima u Iranu ubijeno najmanje 5.000 ljudi, uključujući oko 500 pripadnika bezbednosnih snaga, okrivljavajući "teroriste i naoružane izgrednike" za ubistvo "nevinih Iranaca".
Zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman zbog osetljivosti pitanja, takođe je za Rojters rekao da su se neki od najtežih sukoba i najveći broj smrtnih slučajeva dogodili u iranskim kurdskim područjima na severozapadu Irana, regiji u kojoj su kurdski separatisti aktivni i gde su sukobi bili među najnasilnijim u periodima tokom prethodnih nemira.
- Ne očekuje se da će konačni broj žrtava naglo da poraste - rekao je zvaničnik, dodajući da su "Izrael i naoružane grupe u inostranstvu" podržavali i opremali one koji su izlazili na ulice.
Iranske vlasti redovno za nemire okrivljuju strane neprijatelje, uključujući Izrael, glavnog neprijatelja Islamske Republike koji je u junu pokrenuo vojne napade na Iran.
Američka grupa za ljudska prava HRANA objavila je u subotu da je broj poginulih dosegao 3.308, a još 4.382 slučaja se analiziraju. Grupa je objavila da je potvrdila više od 24.000 hapšenja.
Iranska kurdska grupa za ljudska prava Hengaw, sa sedištem u Norveškoj, objavila je da su se neki od najtežih sukoba tokom protesta koji su izbili krajem decembra dogodili u kurdskim područjima na severozapadu zemlje.