Slušaj vest

Iranski zvaničnik izjavio je da su vlasti potvrdile da je u protestima u Iranu ubijeno najmanje 5.000 ljudi, uključujući oko 500 pripadnika bezbednosnih snaga, okrivljavajući "teroriste i naoružane izgrednike" za ubistvo "nevinih Iranaca".

Veliki antivladini protesti u Iranu protiv ajatolaha Alija Hamneija i teokratskog sistema. Demonstranti uzvikuju ime prestolonaslednika Reze Pahlavija kojeg vide kao novog vladara Irana i priželjkuju njegov povratak iz egzila u Americi. Foto: HOGP/Iran state TV, UGC/UGC

Zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman zbog osetljivosti pitanja, takođe je za Rojters rekao da su se neki od najtežih sukoba i najveći broj smrtnih slučajeva dogodili u iranskim kurdskim područjima na severozapadu Irana, regiji u kojoj su kurdski separatisti aktivni i gde su sukobi bili među najnasilnijim u periodima tokom prethodnih nemira.

Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC

- Ne očekuje se da će konačni broj žrtava naglo da poraste - rekao je zvaničnik, dodajući da su "Izrael i naoružane grupe u inostranstvu" podržavali i opremali one koji su izlazili na ulice.

Iranske vlasti redovno za nemire okrivljuju strane neprijatelje, uključujući Izrael, glavnog neprijatelja Islamske Republike koji je u junu pokrenuo vojne napade na Iran.

Protesti u Iranu u januaru 2026. Foto: Social Media/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, UGC/VALIDATED UGC, Vahid Salemi/AP

Američka grupa za ljudska prava HRANA objavila je u subotu da je broj poginulih dosegao 3.308, a još 4.382 slučaja se analiziraju. Grupa je objavila da je potvrdila više od 24.000 hapšenja.

Demonstracije u Iranu. Pale se i cepaju zastave Islamske Republike Iran, a uzvikuju parole podrške šahu Rezi Pahlaviju na ulicama iranskih gradova. Demonstranti nose i njegove fotografije u znak podrške. Foto: HOGP/Iran state TV, UGC/UGC

Iranska kurdska grupa za ljudska prava Hengaw, sa sedištem u Norveškoj, objavila je da su se neki od najtežih sukoba tokom protesta koji su izbili krajem decembra dogodili u kurdskim područjima na severozapadu zemlje.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaCRNI BILANS DEMONSTRACIJA U IRANU: Ovo je presek stanja, cifra je zastrašujuća!
sadasd.jpg
Planeta"HAMNEI JE BOLESTAN ČOVEK": Tramp kaže da je zbog toga Iran najgore mesto na planeti
Iran Donald Tramp
PlanetaAJATOLAH IZVREĐAO TRAMPA, OGLASIO SE STEJT DEPARTMENT: Ponovo kuva na Bliskom istoku! Preokret: "Sve opcije ostaju na stolu!"
trump03 AP Evan Vucci.jpg
PlanetaREZA PAHLAVI ZAHTEVA OD TRAMPA NAPAD NA IRAN: Traži od Amerike "hirurške udare", a evo šta za to vreme radi u Vašingtonu!
Reza Pahlavi Donald Tram Ali Hamnei