Ruske trupe prelaze granicu sa Letonijomi kreću se ka unutrašnjosti zemlje, uz obrazloženje da štite rusko stanovništvo i ruski jezik. Ostvaruje se najcrnji scenario za Evropu, dok Sjedinjene Američke Države ne nameravaju da odgovore na agresiju - takvu viziju iznose stručnjaci u tekstu objavljenom u listu "Ekonomist".

Oni jasno ukazuju kakve bi šanse Evropa imala u takvom sukobu i šta bi se pokazalo presudnim.

Scenario napada na Letoniju

Jednog martovskog jutra 2027. godine ruske snage prelaze letonsku granicu i kreću se ka Daugavpilsu (Dineburgu), gradu u kojem polovinu stanovništva čine građani koji pričaju ruskim jezikom. Povod za napad bila bi, kako se navodi, "zaštita" te zajednice. Ovakav scenario u "Ekonomistu" iznose Dejvid Đo (David Gioe) i Dag Čalmers (Doug Chalmers).

Evropa bez američke pomoći

Đo, profesor na Kraljevskom koledžu u Londonu, i Čalmers, bivši oficir britanske vojske i predavač na Univerzitetu u Kembridžu, razmatraju kako bi se sukob razvijao u najgorem mogućem slučaju po Evropljane - ukoliko bi SAD odbile da pruže pomoć.

- Evropa može da se bori u kratkom ratu, ali ne bi uspela da izdrži dugotrajan sukob - pišu autori.

Kao razlog navode nedostatak ključne opreme kojom raspolažu isključivo Sjedinjene Države, poput sistema za dopunu goriva u vazduhu ili izviđačkih i obaveštajnih kapaciteta iz svemira.

Rat Rusija - Evropa - kakve su šanse Evropljana?

- To, međutim, ne znači da Evropljani moraju da izgube - naglašavaju autori, ukazujući na ekonomske i demografske prednosti Evrope i podsećajući na izjavu poljskog premijera Donalda Tuska.

- Petsto miliona Evropljana traži zaštitu od 300 miliona Amerikanaca protiv 140 miliona Rusa - rekao je ranije Tusk.

Autori dodaju i da je zbirni BDP NATO-a, bez Sjedinjenih Država, deset puta veći od ruskog BDP-a.

Prednosti i slabosti Starog kontinenta

Evropa, dakle, ima svoje adute, ali kako ističu analitičari, rusko društvo i privreda su znatno više prilagođeni ratnim uslovima nego evropska društva i privrede.

- Putin je manje osetljiv na gubitke nego njegove demokratske kolege. Ako bi Kremlj uočio kolebanje unutrašnje politike u zapadnoj Evropi, mogao bi da izdrži početne neuspehe i nastavi dalje, kao što je to učinio u Ukrajini. Što rat duže traje, šanse Evrope su manje - upozoravaju stručnjaci.

Prva faza sukoba - zaustavljanje ruskog prodora

Prema njihovoj proceni, početna faza rata svodila bi se na slabljenje i zaustavljanje prvog ruskog naleta.

- Evropske armije - naročito poljska, nordijske, baltičke i nemačka - raspolažu odgovarajućom opremom, razrađenim planovima i dobrom železničkom i drumskom infrastrukturom - navode autori.

Zaustavljanje ruskih snaga bilo bi moguće, pod uslovom da Evropa ne popusti u prvim danima sukoba.

Unutrašnje podele u NATO-u

Problem, međutim, predstavljaju unutrašnje razlike unutar evropskog dela NATO-a, jer, kako ističu autori, ne vide sve evropske države Rusiju kao ključnu pretnju.

- Različito shvatanje opasnosti moglo bi brzo da pretvori NATO u užu "koaliciju voljnih", sa znatno manjom borbenom snagom. Lako je zamisliti da Mađarska ili Slovačka odbiju učešće. Turska, još jedna članica NATO-a, mogla bi da teži ulozi posrednika, a ne učesnika u borbama - navode Đo i Čalmers.

Odbrambeni potencijal Evrope i njegove slabosti

Analitičari ocenjuju da su evropske kopnene snage relativno dobro pripremljene za kratak rat. U vazduhu Evropa raspolaže modernijim lovcima, ali joj nedostaju kapaciteti koje SAD obično obezbeđuju - avioni za dopunu goriva i platforme za komandovanje.

Situacija je nepovoljnija na moru, gde bi Evropljani morali da razdvoje snage između Baltika, Crnog mora i severnih mora. Dodatni problem predstavlja i svemir, gde se ponovo ogleda nedostatak američkih satelitskih i obaveštajnih kapaciteta.

