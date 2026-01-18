"RUSIJA NAPADA 2027. GODINE, EVROPA OSTAJE BEZ PODRŠKE AMERIKE" Objavljen NAJGORI scenario, upadaju u LETONIJU, evo šta će se desiti u PRVOJ FAZI RATA
Ruske trupe prelaze granicu sa Letonijomi kreću se ka unutrašnjosti zemlje, uz obrazloženje da štite rusko stanovništvo i ruski jezik. Ostvaruje se najcrnji scenario za Evropu, dok Sjedinjene Američke Države ne nameravaju da odgovore na agresiju - takvu viziju iznose stručnjaci u tekstu objavljenom u listu "Ekonomist".
Oni jasno ukazuju kakve bi šanse Evropa imala u takvom sukobu i šta bi se pokazalo presudnim.
Scenario napada na Letoniju
Jednog martovskog jutra 2027. godine ruske snage prelaze letonsku granicu i kreću se ka Daugavpilsu (Dineburgu), gradu u kojem polovinu stanovništva čine građani koji pričaju ruskim jezikom. Povod za napad bila bi, kako se navodi, "zaštita" te zajednice. Ovakav scenario u "Ekonomistu" iznose Dejvid Đo (David Gioe) i Dag Čalmers (Doug Chalmers).
Evropa bez američke pomoći
Đo, profesor na Kraljevskom koledžu u Londonu, i Čalmers, bivši oficir britanske vojske i predavač na Univerzitetu u Kembridžu, razmatraju kako bi se sukob razvijao u najgorem mogućem slučaju po Evropljane - ukoliko bi SAD odbile da pruže pomoć.
- Evropa može da se bori u kratkom ratu, ali ne bi uspela da izdrži dugotrajan sukob - pišu autori.
Kao razlog navode nedostatak ključne opreme kojom raspolažu isključivo Sjedinjene Države, poput sistema za dopunu goriva u vazduhu ili izviđačkih i obaveštajnih kapaciteta iz svemira.
Rat Rusija - Evropa - kakve su šanse Evropljana?
- To, međutim, ne znači da Evropljani moraju da izgube - naglašavaju autori, ukazujući na ekonomske i demografske prednosti Evrope i podsećajući na izjavu poljskog premijera Donalda Tuska.
- Petsto miliona Evropljana traži zaštitu od 300 miliona Amerikanaca protiv 140 miliona Rusa - rekao je ranije Tusk.
Autori dodaju i da je zbirni BDP NATO-a, bez Sjedinjenih Država, deset puta veći od ruskog BDP-a.
Prednosti i slabosti Starog kontinenta
Evropa, dakle, ima svoje adute, ali kako ističu analitičari, rusko društvo i privreda su znatno više prilagođeni ratnim uslovima nego evropska društva i privrede.
- Putin je manje osetljiv na gubitke nego njegove demokratske kolege. Ako bi Kremlj uočio kolebanje unutrašnje politike u zapadnoj Evropi, mogao bi da izdrži početne neuspehe i nastavi dalje, kao što je to učinio u Ukrajini. Što rat duže traje, šanse Evrope su manje - upozoravaju stručnjaci.
Prva faza sukoba - zaustavljanje ruskog prodora
Prema njihovoj proceni, početna faza rata svodila bi se na slabljenje i zaustavljanje prvog ruskog naleta.
- Evropske armije - naročito poljska, nordijske, baltičke i nemačka - raspolažu odgovarajućom opremom, razrađenim planovima i dobrom železničkom i drumskom infrastrukturom - navode autori.
Zaustavljanje ruskih snaga bilo bi moguće, pod uslovom da Evropa ne popusti u prvim danima sukoba.
Unutrašnje podele u NATO-u
Problem, međutim, predstavljaju unutrašnje razlike unutar evropskog dela NATO-a, jer, kako ističu autori, ne vide sve evropske države Rusiju kao ključnu pretnju.
- Različito shvatanje opasnosti moglo bi brzo da pretvori NATO u užu "koaliciju voljnih", sa znatno manjom borbenom snagom. Lako je zamisliti da Mađarska ili Slovačka odbiju učešće. Turska, još jedna članica NATO-a, mogla bi da teži ulozi posrednika, a ne učesnika u borbama - navode Đo i Čalmers.
Odbrambeni potencijal Evrope i njegove slabosti
Analitičari ocenjuju da su evropske kopnene snage relativno dobro pripremljene za kratak rat. U vazduhu Evropa raspolaže modernijim lovcima, ali joj nedostaju kapaciteti koje SAD obično obezbeđuju - avioni za dopunu goriva i platforme za komandovanje.
Situacija je nepovoljnija na moru, gde bi Evropljani morali da razdvoje snage između Baltika, Crnog mora i severnih mora. Dodatni problem predstavlja i svemir, gde se ponovo ogleda nedostatak američkih satelitskih i obaveštajnih kapaciteta.
Zaključak eksperata
- Evropa nije bespomoćna, ali se opasno navikla na američki potencijal. Kratak rat bez američkih trupa moguće je dobiti, ali samo ako Evropa radikalno pojača svoje pripreme - zaključuju autori analize.
(Kurir.rs/Wydarzenia.interia.pl/Preneo: V.M.)