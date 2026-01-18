Slušaj vest

Australijske vlasti su objavile da je 20 osoba spašeno od poplava u istočnoj saveznoj državi Novi Južni Vels nakon što su zbog obilnih kiša stanovnici upozoreni da se premeste na više tlo.

U Sidneju, glavnom gradu savezne države i najvećem gradu u zemlji, stanovnici i turisti su evakuisani kasno u subotu nakon što su opasne poplave zahvatile nisko predgrađe Narabin, rekle su vlasti.

Ekipe hitnih službi su odgovorile na preko 1400 incidenata širom savezne države od kako je počela da pada kiša u subotu, saopštile su vlasti, dodajući da se većina akcija spašavanja odnosila na osobe koje su pokušavale da voze kroz poplavljene oblasti.

- Bilo je mnogo naglih poplava zbog kojih su zatvoreni putevi pa očekujemo da bi neki mogli da ostanu zatvoreni do daljnjeg - rekla je zamenica državnog komesara za hitne službe Sonja Ojston u saopštenju.

Vlasti su upozorile da su moguće dodatne oluje južno od Sidneja u nedelju. Oko 72,4 mm kiše palo je u severnom delu Sidneja za dva sata u nedelju ujutro, saopštila je državna meteorološka služba.