Dok se na panelima govori o saradnji, u realnosti jačaju linije sukoba: od Bliskog istoka do Arktika. Iran je ponovo u epicentru globalnih tenzija, između sankcija, regionalnih ambicija i otvorenih bezbednosnih pretnji. Diplomatski kanali su sve tiši, a jezik sile sve glasniji.

Da li je „duh dijaloga“ u Davosu iskrena politička ambicija ili marketinški slogan za svet koji se već podelio, za "Puls Srbije", govorili su Vlada Marinković, predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i Ljubomir Đurić, analitičar.

Marinković je istakao je da Amerika nema nameru da se bavi globalnim pitanjima koja nemaju direktni uticaj na američku politiku i njene građane.

Amerika gleda samo sebe

- Globalna geopolitika se tektonski promenila a posebno se promenio pristup SAD prema spoljnoj politici i imaju sasvim novi pristup i novu strategiju koja podrazumeva ono što je Donald Tramp pričao u svojoj kampanji a to je da su prvi prioritetni interesi Amerike sređivanje stanja na unutrašnjem planu, podizanje ekonomije i investicija i naravno trka sa ključnim konkurentima na globalnom tržištu, prvenstveno mislim na Kinu, i ovo što Tramp radi, njegova administracija u proteklih godinu dana pokazuje da Amerika vodi računa isključivo samo o sebi i da neće mnogo da se bavi nekim globalnim pitanjima koja nemaju direktni uticaj na američku politiku i na život građana u Americi - rekao je Marinković i dodao:

Vlada Marinković, predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Foto: Kurir Televizija

- Mislim na Ukrajinu, Rusiju, Latinsku Ameriku i na Bliski istok. Tokom mog boravka u Americi Iran je bio česta tema i u razgovoru sa republikanskim kongresmenima zaključio sam da je jednostavno takvo raspoloženje, pogotovo u republikanskoj partiji i kod onih ljudi koji podržavaju Trampa i njegovu politiku prema Izraelu i Bliskom istoku, da pitanje Irana mora da se reši što pre i da su sve ovo u prethodnim godinama počev od eliminacija Asadovog režima i obezglavljivanje Hezbolaha, dakle svega što je prethodilo ovim događajima u Iranu da je sve ovo spuštanje zavese na jedan proces koji za cilj ima zapravo eliminisanje režima u Iranu.

Kako Đurić smatra, forum može da bude prilika za manje države da se susretnu sa zvaničnicima, ali kada se govori o najvišem geopolitičkom nivou jako je teško doći do dogovora kada nema opcije za isti.

Davos izolovan od svih dešavanja

- Kada je reč o tektonskim promenama Trampova administracija nije najsrećnija među narodnim institucijama. Svakako Tramp neće zvanično na sastanku ovakve neke odluke doneti ili biti uopšte predstavljene po prvi put ali javnosti može tako da izgleda. Sve te stvari će imati veliku pozadinu pregovora usklađivanja nekih stvari i onda vi to predstavite kao da ste uspeli da se dogovorite a Tramp nije voljan za tako nešto. Smatram da sam forum može biti prilika za manje države da se suretnu sa zvaničnicima, ali kada govorimo o tom najširem geopolitičkom nivou jako je teško da će se na samom forumu bilo šta dogovarati, naročito kada vidimo da po nekim pitanjima ni nema opcije za neki dogovor - istakao je Đurić i dodao:

Ljuba Đurić, analitičar Foto: Kurir Televizija

- Iran je najbolji primer za to jer je Tramp otkazao sastanke sa iranskom delegacijom i otkazane su bilo kakve mogućnosti kontakta, a da li postoji neki pozadinski kontakt, najverovatnije da postoji, rešenje problema se okrenulo više ka toj vojnoj intervenciji i vojnom pritisku. Vidimo da je eskaliralo i po pitanju Grenlanda, prešlo se na tarife i da je EU takođe eskalirala kao odgovor na same pretnje. Dijalog jeste bitan ali pitanje je koliko ima mesta za isti i to je ono što suštinski predstavlja problem jer kada se ne razgovara onda je jedino rešenje upotreba oružja.

