U velikom požaru koji je zahvatio trgovački centar u centru Karačija, najvećeg pakistanskoggrada, poginulo je šest osoba, a vatrogasci su se u nedelju borili s vatrenom stihijom koja je delove zgrade pretvorila u ruševine, piše Rojters.

Video zapisi prikazuju plamen kako kulja iz zgrade dok su se vatrogasci tokom noći trudili da spreče širenje vatre u gusto naseljenoj poslovnoj četvrti. Stotine ljudi okupile su se oko zgrade, uključujući vlasnike radnji čije su poslovnice uništene u požaru.

Požar je izbio u subotu uveče, a hitne službe primile su poziv u 22:38 sati po lokalnom vremenu s dojavom da su radnje u prizemlju trgovačkog centra Gul Plaza u plamenu.

- Kada smo stigli, požar iz prizemlja proširio se na gornje spratove i gotovo cela zgrada već je bila zahvaćena plamenom - rekao je za Rojters portparol službe Rescue 1122 Hassanul Haseb Kan.

Doktorka hirurgije dr. Sumaja Sajed izjavila je da je šest tela dovezeno u Civilnu bolnicu u Karačiju i da je 11 osoba povređeno, dodavši da policija "aktivira protokole za masovne katastrofe".