Slušaj vest

Vsevolod Kožemjako, ukrajinski milijarder koji se obogatio trgovinom žitaricama, razmišljao je o svom novom životnom pozivu dok je, u polumraku hotela u Harkovu, svirao Betovenovu kompoziciju "Za Elizu" na koncertnom klaviru - obučen u vojnu uniformu i sa punom ratnom opremom.

- Da, ja sam biznismen, a sada sam i komandant vojne jedinice u Ukrajini - rekao je on.

Vsevolod Kožemjako Foto: screenshot X

Od dobrovoljaca do elitne brigade

Laka pešadijska jedinica koju je osnovao pre gotovo četiri godine - 13. brigada "Hartija" - započela je kao grupa civila dobrovoljaca, finansirana njegovim ličnim bogatstvom i podrškom drugih imućnih donatora.

Ove nedelje, Hartijaje podigla ukrajinsku zastavu nad Kupjanskom, potisnuvši ruske snage i pruživši snažan moralni podsticaj zemlji koja se suočava s nestašicom ljudstva i struje.

Taj čin postao je upečatljiv simbol da se ukrajinske snage ne predaju ruskoj taktici "mašine za mlevenje mesa", učvrstivši Hartiju kao jednu od najefikasnijih jedinica koja je na raspolaganju Kijevu.

- Operacija u Kupjansku dokazuje da se kroz planiranje, obučene komandire i štabove, kao i kvalitetnu pripremu jedinica - ono što nazivamo metodom Hartije - neprijatelj može uspešno zaustaviti i uništiti - izjavio je pukovnik Igor Obolenski.

Poruka Vašingtonu

Dok Rusija nastavlja da ostvaruje postepene dobitke u iscrpljujućem ratu duž linije fronta dugog oko 1.000 kilometara, ovaj uspeh predstavlja poruku za koju Kijev želi da se čuje i u Vašingtonu.

Kožemjakovljeva jedinica prerasla je iz improvizovanog projekta - neujednačene kombinacije civila i elitne opreme - u snagu koja izvodi precizne kontranapade na jednom od najsmrtonosnijih delova fronta.

Uspeh Hartije, često nazivane "brigadom milijardera", izgleda da je okončao višenedeljni spor između Rusije i Ukrajine oko kontrole nad strateški važnim gradom.

Došao je u trenutku kada je demonstracija snage od presudnog značaja za predsednika Volodimira Zelenskog.

Vsevolod Kožemjako Foto: Instagram

Bitka za Kupjansk

Kupjansk, smešten jugoistočno od Harkova, mesecima je bio žarište ruskih "napada mlevenja", u kojim Moskva talasima vojnika udara na ukrajinske položaje.

Grad je pre samo nekoliko nedelja bio na ivici pada, ali su ukrajinske snage ove nedelje saopštile da su gotovo u potpunosti potisnule ruske trupe, podigavši zastavu na ruševinama zgrade gradske skupštine.

Obaveštajni izveštaji ukazuju na odnos gubitaka 1:27 - na svakog poginulog ukrajinskog vojnika stradalo je 27 ruskih. Hartija je delovala zajedno sa redovnim i manje iskusnim jedinicama, koje su formirale slojeviti model odbrane i napada.

Ukrajinske snage su tim pristupom apsorbovale ruske juriše, čuvajući elitne trupe za odlučujuće udare.

Taktika i izvođenje operacija

Jedinice su se tokom jeseni neprimetno ubacivale u područje, napredujući kroz šume oko Kupjanska pre nego što su ušle u sam grad. Fokus je bio na ključnim tačkama - železničkim prelazima, prilazima rekama i urbanim uskim grlima - pretvarajući ulice i industrijske zone u smrtonosne klopke za ruske snage.

Operacije brigade oslanjale su se na pažljivo izviđanje, visoku pokretljivost i koordinaciju sa artiljerijskim i dron timovima. Iznenadnim udarima i brzim povlačenjem, pre nego što bi se ruske jedinice konsolidovale, Hartija je nanosila nesrazmerne gubitke i primoravala protivnika na haotična povlačenja.

Njihovo prisustvo omogućilo je i rotaciju manje iskusnih brigada bez ugrožavanja ukupne odbrane.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Biznismen sa neobičnom biografijom

Iza pobede stoji Kožemjako - ličnost koja je privukla pažnju medija zbog svog neobičnog profila. Pre rata, njegovi nalozi na društvenim mrežama prikazivali su luksuzan život ispunjen putovanjima i sportovima na otvorenom, od skijanja u Alpima do jedrenja.

Pedesetpetogodišnji otac četvoro dece kombinovao je luksuzne odmore s trčanjem, biciklizmom i golfom, a 2017. godine istrčao je Njujorški maraton za manje od tri i po sata.

Kožemjako je osnivač i izvršni direktor Agrotrade Group, jednog od najvećih proizvođača i izvoznika žitarica u Ukrajini. Danas je, međutim, njegov fokus isključivo na ratu.

Od bataljona do korpusa

Hartija je osnovana u martu 2022, ubrzo nakon početka ruske invazije, kao dobrovoljačka jedinica pridružena 127. brigadi teritorijalne odbrane u Harkovu. Iako je delovala nezavisno, prihvatala je naređenja ukrajinske vojske.

Zbog načina finansiranja i podrške bogatih donatora, stekla je nadimak "bataljon milijardera". Vojni analitički sajtovi procenjuju da jedinica broji između 1.500 i 5.000 pripadnika.

Od tada je prerasla u formalnu vojnu formaciju u sastavu Nacionalne garde Ukrajine pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Najpre je postala brigada, a zatim i korpus koji obuhvata pet brigada i nekoliko hiljada vojnika, pod komandom zvanično imenovanih oficira, sa Igorom Obolenskim na čelu.

1/9 Vidi galeriju Karol Navrocki i Volodimir Zelenski Foto: Czarek Sokolowski/AP, Pawel Supernak/PAP

Značaj pobede u globalnom kontekstu

Podizanje ukrajinske zastave nad Kupjanskom predstavlja značajnu pobedu u trenutku kada je dokazivanje vojne snage ključno i na međunarodnoj sceni.

Američki predsednikDonald Tramp je ove nedelje izjavio da je, po njegovom mišljenju, Zelenski, a ne Putin, glavna prepreka mirovnom sporazumu.

- Mislim da je on spreman na dogovor. Mislim da je Ukrajina manje spremna na dogovor - rekao je Tramp za Rojters.

Te izjave dodatno su podigle ulog za Kijev, naglašavajući potrebu da pokaže da su ukrajinske snage sposobne, efikasne i da ostvaruju konkretne rezultate na bojištu.

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp se obraća republikancima Foto: Evan Vucci/AP

Uspeh i ograničenja

Ipak, uz svaku pobedu ide i nazadovanje. Oko 240 kilometara od Kupjanska, kod grada Huljajpolja, ukrajinske snage su se povukle, što ukazuje na ozbiljan nedostatak ljudstva.

Zbog manjka vojnika, Ukrajina je primorana da koristi "vatrogasne" jedinice poput Hartije za reagovanje na ruski pritisak, često ostavljajući druge delove fronta ranjivim. Upravo zato su ovakvi uspesi od presudne važnosti.

- Nedavni uspesi Ukrajine oko Kupjanska ključni su da pokažu da zemlja neće kapitulirati, kako neki u Beloj kući misle. Naprotiv, sada Ukrajina preuzima inicijativu - rekao je za britanski "Telegraf" vojni stručnjak i bivši komandant Hamiš de Breton-Gordon.