Slušaj vest

Najmanje dve osobe su poginule, a 66 je povređeno u eksploziji u fabrici u kineskom regionu Unutrašnja Mongolija, saopšteno je danas.

Zvanična kineska novinska agencija Sinhua navela je da se eksplozija, koja je u nebo podigla guste oblake dima, dogodila u pogonu jedne kompanije u gradu Baotou i izazvala podrhtavanje tla u okolnim područjima.

Unutrašnja Mongolija je autonomna oblast u sastavu Kine.

Sinhua je prenela i da tri hospitalizovane osobe zadobile teške povrede, dok se pet osoba i dalje vodi kao nestalo.

Spasilačke ekipe odmah su pristupile mestu nesreće, a vlasti još uvek istražuju uzrok eksplozije, dodaje agencija.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaPUTINOV ROĐAK POVREĐEN U NESREĆI, RUSKI KRIMINALAC POGINUO! Pogledajte trenutak nezgode na zaleđenoj reci kod Moskve (VIDEO)
Viktor Averin Vladimir Putin
PlanetaŠKOLSKI AUTOBUS SE SURVAO NIZ PROVALIJU 80 METARA: Tragedija u Kolumbiji, poginulo 17 osoba, 20 povređeno (VIDEO)
Screenshot 2025-12-15 152058.png
PlanetaDELUJE KAO DA GORI POLA GRADA, SVEDOCI KAŽU DA SE ČULA EKSPLOZIJA! Strašan požar u Sankt Peterburgu, ima povređenih (VIDEO)
Untitled-1.jpg
PlanetaJAPANCI SNIMALI ŽESTOKE POTRESE TOKOM IZUZETNO SNAŽNOG ZEMLJOTRESA: Ne zna se koji snimak je strašniji! Očekuju se talasi do tri metra (VIDEO)
Japan luster zemljotres