Najmanje dve osobe su poginule, a 66 je povređeno u eksploziji u fabrici u kineskom regionu Unutrašnja Mongolija, saopšteno je danas.

Zvanična kineska novinska agencija Sinhua navela je da se eksplozija, koja je u nebo podigla guste oblake dima, dogodila u pogonu jedne kompanije u gradu Baotou i izazvala podrhtavanje tla u okolnim područjima.

Unutrašnja Mongolija je autonomna oblast u sastavu Kine.

Sinhua je prenela i da tri hospitalizovane osobe zadobile teške povrede, dok se pet osoba i dalje vodi kao nestalo.

Spasilačke ekipe odmah su pristupile mestu nesreće, a vlasti još uvek istražuju uzrok eksplozije, dodaje agencija.