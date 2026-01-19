Nesreća se dogodila u pogonu kompanije u gradu Baotou i izazvala podrhtavanje tla u okolnim područjima
IMA I NESTALIH
STRAVIČNA EKSPLOZIJA U KINI ODNELA NAJMANJE DVA ŽIVOTA: Pojavio se snimak nakon detonacije, oblak dima kao sa apokaliptičnih scena (VIDEO)
Slušaj vest
Najmanje dve osobe su poginule, a 66 je povređeno u eksploziji u fabrici u kineskom regionu Unutrašnja Mongolija, saopšteno je danas.
Zvanična kineska novinska agencija Sinhua navela je da se eksplozija, koja je u nebo podigla guste oblake dima, dogodila u pogonu jedne kompanije u gradu Baotou i izazvala podrhtavanje tla u okolnim područjima.
Unutrašnja Mongolija je autonomna oblast u sastavu Kine.
Sinhua je prenela i da tri hospitalizovane osobe zadobile teške povrede, dok se pet osoba i dalje vodi kao nestalo.
Spasilačke ekipe odmah su pristupile mestu nesreće, a vlasti još uvek istražuju uzrok eksplozije, dodaje agencija.
(Kurir.rs/Beta)
Reaguj
Komentariši