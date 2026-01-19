Slušaj vest

Makron, čija je zemlja učestvovala u posredničkim naporima između Damaska i Kurda, rekao je juče da ofanziva mora da prestane i da ni Francuska ni Evropska unija ne mogu da podrže nastavak takvog pristupa, prenosi Rojters.

"Potreban je trajni prekid vatre i mora da se postigne sporazum. Jedinstvo i stabilnost Sirije zavise od toga", napisao je Makron na platformi X.

Sirijska vojska saopštila je ranije danas da je zauzela strateški grad Tabka, koji su držali pripadnici Sirijskih demokratskih snaga (SDF) predvođeni Kurdima, dok ubrzano napreduje ka ključnom gradu Raki na severu, prenela je Al Džazira.