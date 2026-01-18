Slušaj vest

Najmanje 5.000 ljudi je ubijeno u protestima u Iranu, uključujući oko 500 pripadnika snaga bezbednosti, rekao je danas iranski zvaničnik, rekavši da se poziva na proverene podatke i optužujući "teroriste i naoružane izgrednike za ubijanje nevinih Iranaca".

Protesti širom zemlje izbili su 28. decembra zbog ekonomske krize, a tokom dve nedelje prerasli su u masovne demonstracije sa zahtevima za smenu verskih vlasti, koje su uzvratile tvrdom represijom države, zbog kojih je došlo do najkrvavijih nemira u toj zemlji još od Islamske revolucije 1979. godine.

Američki predsednik Donald Tramp je više puta pretio da će intervenisati ukoliko Iran nastavi da ubija demonstrante. U objavi na društvenim mrežama u petak, zahvalio je liderima Teherana jer su otkazali planirana pogubljenja 800 osoba.

Sledećeg dana, vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei javno je nazvao Trampa "kriminalcem" zbog podrške demonstrantima.

"Nećemo uvlačiti zemlju u rat, ali nećemo dozvoliti da domaći ili međunarodni kriminalci ostanu nekažnjeni", rekao je Hamenei, priznajući "nekoliko hiljada smrtnih slučajeva" koje je pripisao "teroristima i izgrednicima povezanim sa SAD i Izraelom".

Iransko pravosuđe je nagovestilo da ;bi pogubljenja mogla biti nastavljena, prenosi Rojters."Niz akcija je identifikovano kao Mohareb, što spada među najteže islamske kazne", rekao je portparol iranskog pravosuđa Asgar Džahangir na konferenciji za novinare danas.

Mohareb, islamski pravni pojam koji znači vođenje rata protiv Boga, po iranskom zakonu se kažnjava smrću.

Američka grupa za ljudska prava HRANA saopštila je juče da je broj poginulih dostigao 3.308, dok su još 4.382 slučaja pod istragom. Grupa je takođe navela da je potvrdila više od 24.000 hapšenja.

Iranski zvaničnik je rekao da je verifikovan broj poginulih, dodajući da su Izrael i naoružane grupe u inostranstvu podržavali i naoružavali one koji su izlazili na ulice.