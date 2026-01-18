Slušaj vest

Nemački izviđački tim napustio je Grenland.

O tome piše više nemačkih medija, uključujući Bild i Špigel, a informaciju je za novinsku agenciju DPA potvrdio i portparol nemačkog ministarstva odbrane.

Nemačka vojska napušta Grenland Foto: Alessandro RAMPAZZO / AFP / Profimedia

Prema Bildu, koji je prvi objavio vest, vojnici su tek jutros obavešteni o iznenadnom odlasku.

"Još juče nije bilo jasno koliko će dugo ostati", rekao je Moric Miler, jedan od novinara koji prati slučaj.

U sredu su brojni saveznici iz NATO objavili da šalju vojnike na Grenland. Cilj je bio učestvovanje u vojnoj vežbi pod danskim vođstvom, koja je trebalo da traje duži period.

Tada je najavljeno da će Nemačka poslati takozvani izviđački tim od 13 pripadnika.

Nemci su napustili Grenland manje od 24 sata nakon što je Tramp poručio, između ostalih, i Nemačkoj, da će uvesti carine od 10, pa onda i 25 odsto.

(Kurir.rs/Index/P.V.)

