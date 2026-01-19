Slušaj vest

Svaka država koja u Odboru za mir, međunarodnom telu koje treba da nadgleda primirje u Gazi, želi da bude članica duže od tri godine, moraće da uplati milijardu dolara u gotovini.

To piše u nacrtu o člantvu koji je administracija SAD poslala čelnicima oko 60 zemalja, a u koji je Rojters imao uvid.

Prema nacrtu, svaka država članica ima mandat od najviše tri godine od stupanja povelje na snagu, uz mogućnost produženja od strane predsedavajućeg.

"Trogodišnji mandat članstva se ne primenjuje na države članice koje tokom prve godine od stupanja povelje na snagu uplate više od milijardu dolara u fond Odbora za mir", navodi se u dokumentu.

Ovaj nacrt predstavlja predlog finansijskih kriterijuma za produženo članstvo i još nije formalno usvojen.