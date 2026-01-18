LOVAC JE PRONAŠAO MISTERIOZNU LETELICU NA OBALI JEZERA, HITNO REAGOVALA DRŽAVA! Digli se policija i vojska, na letelici nije bilo eksploziva! (VIDEO)
U okrugu Telenešti u Moldaviji, u blizini jednog jezera, u subotu je pronađen dron ruske proizvodnje, što je izazvalo hitnu reakciju Ministarstva spoljnih poslova te zemlje.
Vlasti su identifikovale letelicu kao model tipa „Geran”, sličan onima koji su i ranije nalaženi na teritoriji Moldavije. Dron je primetio lokalni lovac na obali jezera i odmah obavestio policiju. Generalni inspektorat policije potvrdio je da je letelica dugačka oko 2,5 metra i da nije nosila eksploziv.
Ministarstvo spoljnih poslova Moldavije osudilo je ovaj incident kao pretnju nacionalnoj bezbednosti i kršenje suvereniteta zemlje, ističući da ruski rat protiv Ukrajine direktno ugrožava i sigurnost građana Moldavije. Zbog ovakvih rizika, najavljena su dalja ulaganja u odbranu i bezbednost.
Istraga je u toku kako bi se utvrdilo da li je dron u vazdušni prostor Moldavije ušao namerno ili zbog kvara.
Sličan slučaj zabeležen je nedavno i u regionu Sinđerej, gde je jedan poljoprivrednik pronašao ruski dron u polju, sam mu skinuo motor i na kolicima ga odvezao do gradonačelnika sela.
(Kurir.rs/Unied24Media/P.V.)