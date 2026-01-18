Slušaj vest

Pritvoreni iranski demonstrant Erfan Soltani (26), za koga se strahovalo da bi mogao biti pogubljen, živ je, u dobrom fizičkom stanju i imao je kratak susret sa porodicom, potvrdili su članovi porodice i organizacije za ljudska prava.



Prema rečima rođake Somaje, koja je za CNN govorila pod uslovom anonimnosti iz bezbednosnih razloga, porodica u Iranu potvrdila je da je Soltani živ i da mu je dozvoljen susret sa najbližima. „Molim sve da pomognu u obezbeđivanju Erfanove slobode“, poručila je ona.

Američki Stejt department i jedan član porodice ranije su izrazili bojazan da bi Iran mogao da pogubi Soltanija, koji je pritvoren zbog učešća u antivladinim protestima koji su izbili krajem decembra.

Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency (HRANA), od početka protesta uhapšeno je više od 24.000 ljudi.

Iransko pravosuđe potvrdilo je da je Soltani uhapšen 10. januara i da je formalno optužen za „okupljanje i zaveru protiv unutrašnje bezbednosti zemlje“, kao i za „propagandne aktivnosti“ protiv režima, prenela je državna radio-televizija Islamske Republike Iran (IRIB).

Međutim, pravosuđe je navelo da Soltani nije osuđen na smrt, izvestio je IRIB.

Njegova porodica je kasnije saopštila da je njegovo pogubljenje odloženo, a predsednik SAD Donald Tramp rekao je da je dobio uveravanja „iz pouzdanih izvora“ da ne postoji plan za pogubljenja u Iranu, usred strahova za Soltanijevu sudbinu.

Danas, međutim, iransko pravosuđe nagovestilo da bi neki demonstranti uključeni u nedavne antivladine nemire ipak mogli da se suoče sa smrtnom kaznom, uprkos Trampovim tvrdnjama.

Portparol iranskog pravosuđa Asgar Džahangir izjavio je da se neke radnje demonstranata mogu smatrati „moharebehom“, odnosno „ratom protiv Boga“, što prema islamskom pravu može biti kažnjeno smrću.

Svako ko „sarađuje sa neprijateljem“ u vreme nemira čini krivično delo, rekao je on.

Ajatolah Ali Hamenei, u subotu je za smrt Iranaca tokom nemira okrivio Trampa, rekavši da je on „otvoreno ohrabrivao“ demonstrante obećavajući im američku „vojnu podršku“.

Tramp je u petak rekao da je „sebe ubedio“ da odloži vojnu akciju delom i zato što je Teheran navodno rekao da obustavlja planirana pogubljenja demonstranata.

„Trebalo je da juče obese više od 800 ljudi, i ja veoma poštujem činjenicu da su to otkazali“, rekao je on.

Kao odgovor na Trampove komentare, teheranski tužilac Ali Salehi izjavio je u subotu da američki predsednik govori „besmislice“ i da je njegova procena tog pitanja „pogrešna“, u video-snimku koji je objavio IRIB.