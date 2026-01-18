Slušaj vest

Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandar Sirski osvrnuo se na raširene tvrdnje o navodnoj krizi na frontu izazvanoj nedovoljnom popunjenošću jedinica. Prema njegovim rečima, pitanje mobilizacije izuzetno je osetljivo za svaku vojsku i ne može se svesti isključivo na suve statističke podatke.

Sirski je to izjavio u intervjuu za portal LB.ua.

"Sve što se tiče popune i mobilizacije predstavlja veoma osetljivo pitanje za bilo koje oružane snage. To je tema u kojoj se ne može baratati samo brojkama“, rekao je on.

Naglasio je da informacije o toku mobilizacije direktno utiču ne samo na borbenu sposobnost ukrajinske vojske, već ih pažljivo prati i protivnik. Kako je naveo, Rusija sistematski koristi temu popune jedinica u svom informacionom ratu, pokušavajući da preuveliča probleme i formira negativne narative, što ponekad daje određene rezultate.

Istovremeno, glavnokomandujući je istakao da je trenutna situacija sa mobilizacijom znatno bolja nego pre nekoliko meseci. U poređenju sa stanjem od pre sedam meseci, Snage odbrane uspele su značajno da poboljšaju rezultate u ovom segmentu.

"Ono što mogu da kažem jeste da danas imamo mnogo bolje pokazatelje nego, na primer, pre sedam meseci“, rekao je Sirski.

On pozitivne promene povezuje sa unapređenjem rada teritorijalnih centara za popunu, odgovornijim pristupom komandanata, kao i opštim poboljšanjem saradnje svih delova Snaga odbrane. Posebno je ukazao na značaj obuke mobilisanih vojnika i kvalitet rada sa ljudstvom.

Prema njegovim rečima, najveći problemi nastaju tamo gde izostaje odgovarajući ljudski odnos prema onima koji prolaze kroz proces mobilizacije. Upravo taj faktor, a ne samo brojnost ljudstva, često je ključan za efikasnost procesa i ukupno stanje u jedinicama.

Portal piše se u Ukrajini tokom 2026. godine očekuju promene u sistemu mobilizacije.

TSN.ua je, zajedno sa advokatom Romanom Uhovim, objasnio koje promene se zaista mogu očekivati tokom ove godine.

On je, između ostalog, naglasio da zaposleni u teritorijalnim centrima za popunu nemaju pravo da zadržavaju građane.

Prema proceduri, mogu samo da sastave zapisnik, uruče poziv ili, u slučaju mobilizacionog naloga, upute osobu u sabirne centre.