Ukrajinska delegacija boravila je tokom vikenda u Majamiju, gde je razgovarala sa američkim kolegama, u pokušaju da se nađe rešenje za rat sa Rusijom.

Ukrajinsku delegaciju predvodio je Rustem Umerov, koji se večeras oglasio na platformi X.

"Tokom protekla dva dana, zajedno sa Kirilom Budanovom i Davidom Arahamijom, radili smo u SAD. Sa američke strane, konsultacije su uključivale specijalnog izaslanika za mirovne misije Stiva Vitkofa, Džareda Kušnera, sekretara kopnene vojske SAD Dena Driskola i člana osoblja Bele kuće Džoša Gruenbauma", rekao je on i dodao:

"Imali smo sadržajne razgovore o planu za ekonomski razvoj i prosperitet, kao i o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, sa fokusom na praktične mehanizme za njihovu primenu i sprovođenje. Informisali smo naše američke partnere o nedavnim ruskim napadima na energetsku infrastrukturu Ukrajine", poručio je Umerov.

On je istakao da je dogovoreno da se nastavi rad na nivou timova tokom sledeće faze konsultacija u Davosu.