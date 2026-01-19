Slušaj vest

Najmanje 27 pripadnika levičarske gerilske grupe u Kolumbiji ubijeno je u sukobima sa suparničkom frakcijom tokom borbe za kontrolu nad područjem džungle na jugozapadu zemlje, saopštile su danas tamošnje vojne vlasti.

Sukobi, koji su najkrvaviji u poslednjih nekoliko meseci, dogodili su se u ruralnom području opštine El Retorno, u departmanu Guavijare, oko 300 kilometara jugozapadno od Bogote, rekao je vojni izvor.

Region ima strateški značaj za proizvodnju i krijumčarenje kokaina.

Do sukoba je došlo između frakcije Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC) koju predvodi Nestor Gregorio Vera, poznat pod ratnim imenom Ivan Mordisko, i druge frakcije koju vodi Aleksander Dijas Mendosa, poznat kao Kalarka Lordoba, naveo je drugi vojni izvor.

Obe grupe su ranije bile deo takozvanog Centralnog generalštaba, ali su se razdvojile u aprilu 2024. godine zbog unutrašnjih sporova. Sve žrtve su iz Verine grupe, navela su dva vojna izvora koja su govorila anonimno.

Jedan lider iz Mendosine grupe takođe je potvrdio Rojtersu sukobe i 27 smrtnih slučajeva.

Gerilska frakcija koju predvodi Dijas Mendosa trenutno učestvuje u mirovnim pregovorima sa predsednikom Gustavom Petrom, dok Verina grupa nastavlja oružane sukobe nakon što je vlada suspendovala bilateralni prekid vatre.

Ove sada suparničke frakcije ranije su odbacile mirovni sporazum iz 2016. godine, kojim je oko 13.000 pripadnika FARC-a položilo oružje i reintegrisalo se u društvo.

Oružani sukob u Kolumbiji, koji traje više od šest decenija i uglavnom se finansira trgovinom drogom i ilegalnim rudarstvom, odneo je više od 450.000 života i raselio milione ljudi, dok su mirovni napori predsednika Petra trenutno u zastoju.